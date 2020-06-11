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У США на фоні протестів зняли з показу серіал із 30-річною історією

У США на фоні протестів зняли з показу серіал із 30-річною історією
07:21 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новини культури:Початок нового сезону було заплановано на 15 червня.

Американський кабельний телеканал Paramount Network оголосив про припинення показу і подальших зйомок телесеріалу "Поліцейські" (COPS), перший сезон якого вийшов в 1989 році, на тлі протестів через вбивство афроамериканця Джорджа Флойда.

Як повідомляє deadline, початок нового сезону було заплановано на 15 червня, але останнім часом творців документального серіалу про будні американських поліцейських піддавали критиці за позитивний погляд на роботу співробітників правоохоронних органів і прийоми, до яких вдавалися герої "Поліцейських".

""Поліцейські" відсутні у програмі передач Paramount Network, і у нас немає ніяких поточних або майбутніх планів щодо їх повернення", - заявив представник телеканалу.

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Нагадаємо, "Поліцейські" виходили на телеканалі Fox щосуботи протягом 14 років. У 2013 році серіал був перекуплений каналом Spike TV, який згодом перейменували в Paramount Network. Кожен 30-хвилинний епізод був присвячений реальному випадку з поліцейської практики, в серіалі знімалися діючі поліцейські, що розслідують злочини.

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США, Paramount Network, Поліцейські, COPS.
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