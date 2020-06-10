Мілла Йовович з'явилася на новому кадрі з фільму "Мисливець на монстрів"

Новини культури:Світова прем'єра фільму "Мисливець на монстрів" запланована на вересень 2020 року.

У мережі з'явився новий кадр з фільму "Мисливець на монстрів" — екранізації гри Monster Hunter: World від студії Capcom.

Як пише animenewsnetwork, на фото можна побачити головну героїню Наталі Артеміс, роль якої грає Мілла Йовович.

За сюжетом, елітний загін солдатів на чолі з лейтенантом Артеміс (Йовович) потрапляє в паралельний світ, де стикається з фантастичними монстрами. Щоб вижити, вони об'єднуються з Мисливцем (Тоні Джаа), який вміє вбивати чудовиськ.

У фільмі також знімалися Рон Перлман і Дієго Бонета. Режисером картини виступив чоловік Йовович - Пол У. С. Андерсон, який зняв кілька фільмів франшизи "Оселя зла".

Світова прем'єра фільму "Мисливець на монстрів" запланована на вересень 2020 року.