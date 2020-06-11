COVID-19 не вплинув на показники смертності в Україні

COVID-19 не вплинув на загальні показники смертності в Україні, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

COVID-19 не вплинув на загальні показники смертності в Україні, повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Загальну смертність по Україні ми можемо побачити, зайшовши на сайт Держстату й побачивши динамку. Вона не показує зростання порівняно з аналогічними періодами минулого року", - сказав він в ефірі радіо "НВ" у четвер, коментуючи зміни методики публікації Держстатом інформації про причини смертності під час карантину.

"Держстат не відмовився надавати інформацію про причини смертності під час карантину. Він просто трохи інакше в період карантину збирає цю інформацію, тому не має розбивки за певними нозологіями", - сказав Ляшко.