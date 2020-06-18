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Як би виглядала Анджеліна Джолі, якщо була б чоловіком
Як би виглядала Анджеліна Джолі, якщо була б чоловіком

Як би виглядала Анджеліна Джолі, якщо була б чоловіком

Як би виглядала Анджеліна Джолі, якщо була б чоловіком
12:03 Сьогодні Телеграф 24tv.ua
Голлівудська акторка Анджеліна Джолі – сучасна ікона краси. У свої 45 років жінка має неперевершений вигляд та є улюбленицею не лише мільйонів чоловіків, але й жінок. Навколо акторки прикута увага багатьох шанувальників, тож нещодавно її фанати вирішили поекспериментувати над зовнішністю відомої красуні.

Розмови навколо того, що донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта – Шайло хоче змінити стать, точаться вже давно. Таке рішення зіркова матуся підтримує та дозволяє 14-річній доньці піти на операцію. За інформацією закордонних джерел, дівчинка вже почала підготовку до операції та вже понад рікприймає гормональні препарати.

Медикаменти допомагають Шайло позбутись жіночності та стати більш мужньою. Інсайдери стверджують, що не тільки Анджеліна Джолі підтримує рішення доньки, але й Бред Пітт.

Голлівудський актор не перешкоджає 13-річній Шайло стати хлопцем. Нещодавно шанувальники в мережі припустили, що ще одна донька знаменитої сім’ї хоче змінити стать. Нею може бути донька Вів'єн, оскільки вона дуже часто приміряє на собі хлопчачі образи.

 
 
 
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how about this guy?Damn. Angelina would be a damn fine man. Some people just win the gene lottery no matter what...#angelinajolie #faceapp #genderswap

Публикация от Angelina Jolie (@angelina__j75)

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На фоні цих розмов один із фан-клубів Анджеліни Джолі опублікував фото з фільтром, який перетворює жіночі обличчя в чоловічі. В результаті перед прихильниками постав чоловік з коротким волоссям, пухкими губами та сірими очима. Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

Прихильникам такий образ сподобався, вони навіть зазначили, що не проти були б познайомитися з таким чоловіком. "Анджеліна була б неймовірно красивим чоловіком", "Деякі люди просто виграють генну лотерею, не дивлячись ні на що", "Можливо, я б придивилася до цього чоловіка", "Ідеальний, одружуйся зі мною", – писали фанати в коментарях.

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Все по темі:

Анджелина Джоли, Брэд Питт.

Автор:

Телеграф
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