Google запустила сервіс під назвою Keen - конкурента Pinterest

Keen розрахований не на нескінченну прокрутку стрічки новин, а на точкове попадання в інтереси користувачів шляхом машинного навчання сервісу.

Американська корпорація Google запустила сервіс під назвою Keen, що представляє собою платформу для створення і пошуку добірок з контентом, який цікавить користувача, на зразок Pinterest.

Сервіс доступний в інтернет-браузерах і на платформі Android, повідомляє kommersant.

Розробкою програми займався експериментальний підрозділ Google Area 12. За словами розробників, Keen розрахований не на нескінченну прокрутку стрічки новин, а на точкове попадання в інтереси користувачів шляхом машинного навчання сервісу.

Нагадаємо, 14 травня стало відомо про те, що Google закриває сервіс з прослуховування та пошуку музики Google Play Music і рекомендує користувачам переходити на інший – YouTube Music.