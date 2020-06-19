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Google запустила сервіс під назвою Keen - конкурента Pinterest

Google запустила сервіс під назвою Keen - конкурента Pinterest
17:44 Сьогодні Телеграф unsplash.com
Keen розрахований не на нескінченну прокрутку стрічки новин, а на точкове попадання в інтереси користувачів шляхом машинного навчання сервісу.

Американська корпорація Google запустила сервіс під назвою Keen, що представляє собою платформу для створення і пошуку добірок з контентом, який цікавить користувача, на зразок Pinterest.

Сервіс доступний в інтернет-браузерах і на платформі Android, повідомляє kommersant.

Розробкою програми займався експериментальний підрозділ Google Area 12. За словами розробників, Keen розрахований не на нескінченну прокрутку стрічки новин, а на точкове попадання в інтереси користувачів шляхом машинного навчання сервісу.

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Нагадаємо, 14 травня стало відомо про те, що Google закриває сервіс з прослуховування та пошуку музики Google Play Music і рекомендує користувачам переходити на інший – YouTube Music.

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Все по темі:

Google, Pinterest, Keen.

Автор:

Телеграф
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