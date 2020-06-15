У Viber з’явилися групові відеодзвінки

Популярний додаток Viber запустив функцію групових відеочатів з можливою кількістю учасників до двох десятків людей.

Розробники месенджера планували впровадити цю функцію ще навесні, але деякий час вона працювала в тестовому режимі.

Щоб почати спілкування з друзями, родичами або колегами, необхідно виконати наступні дії: натисніть на логотип відео в верхньому правому куті дисплея, виберіть контакти для підключення до виклику і натисніть клавішу виклику.

Якщо в процесі спілкування потрібне підключення нових респондентів, необхідно активувати опцію «Додати», щоб запросити контакти.

Потік людини, що виступає по відеозв'язку, демонструється всім учасникам розмови. Крім того, за необхідності кожна людина може закріпити відео певну людину на екрані свого смартфона, відключити звук.

Представники месенджера заявили, що розмови в Інтернеті стали частиною життя кожної людини, особливо під час пандемії нового типу коронавірусу Covid-19.