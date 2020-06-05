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Facebook позначатиме повідомлення контрольованих державою ЗМІ

Facebook позначатиме повідомлення контрольованих державою ЗМІ
08:48 Сьогодні Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новини технології:Соціальна мережа Facebook почне маркувати повідомлення контрольованих державою ЗМІ.

"Ми гарантуємо більшу прозорість цих видань, оскільки вони поєднують вплив медіаорганізацій зі стратегічної підтримкою держави, і ми вважаємо, що люди повинні знати, що новини, які вони читають, походять з боку видань, які можуть перебувати під впливом уряду", - написав у своєму блозі глава відділу кібербезпеки Facebook Натан Глейхер.

Уточнюється, що позначки спочатку з'являться на сторінках ЗМІ, а протягом наступного тижня будуть додані в повідомлення в стрічці новин.

Визначення Facebook для ЗМІ як контрольованих державою було розроблено у співпраці з експертами та організаціями в сфері засобів масової інформації, управління, прав людини.

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Компанія зазначає, що буде приймати рішення про те, чи є ЗМІ контрольованим державою, на основі схеми фінансування і структури медіакомпаній, а також відкритих джерел звітності про них.

ЗМІ, визнані контрольованими державою, зможуть оскаржити свій статус.

Зазначається, що серед ЗМІ, які отримають маркування в четвер - Russia Today, Sputnik, Xinhua News і Philippine News Agency.

Тим часом телекомпанія Al Jazeera не отримає маркування, оскільки перебуває в приватній власності, хоча при цьому має члена королівської сім'ї Катару головою правління компанії.

Соціальна мережа вперше оголосила, що почне маркування постів у жовтні 2019 року.

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Facebook, Держава, ЗМИ, Повідомлення.
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