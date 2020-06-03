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В Україні запустили мобільний додаток "Штрафи ПДР"

В Україні запустили мобільний додаток "Штрафи ПДР"
13:53 Сьогодні Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новини технології:У Міністерстві внутрішніх справ запустили мобільний додаток, який дозволяє громадянам перевірити наявність штрафів за порушення ПДР.

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, повідомляє пресслужба МВС.

«За допомогою додатка можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн», - зазначив Гончаров.

Він нагадав, що якщо оплата штрафу була здійснена упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то при сплаті штрафу надається знижка 50%.

Окрім того, додаток «Штрафи ПДР» стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу.

Зазначається, що після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві. Також додаток дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.

У додатку також є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Скачати мобільний додаток «Штрафи ПДР» вже можна для Android. Для IOS він стане доступним найближчим часом.

У МВС поінформували, що також був розроблений телеграм-бот «Штрафи ПДР». За допомогою телеграм-бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.

Як повідомлялося, з 1 червня запрацювала автоматична фото- та відеофіксація на дорогах України для фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Спочатку працюватиме 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху, згодом їх кількість збільшиться до 40, а загалом у планах МВС відкрити 700 таких пунктів.

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МВС, Мобільний додаток, Штрафи ПДР.
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