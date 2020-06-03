В Україні запустили мобільний додаток "Штрафи ПДР"

Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров, повідомляє пресслужба МВС.
«За допомогою додатка можна легко виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов. Не треба чекати, поки постанова надійде до вашої поштової скриньки, а відразу сплатити її онлайн», - зазначив Гончаров.
Він нагадав, що якщо оплата штрафу була здійснена упродовж 10 банківських днів з моменту отримання постанови, то при сплаті штрафу надається знижка 50%.
Окрім того, додаток «Штрафи ПДР» стане в пригоді тим водіям, які не є власниками транспортного засобу.
Зазначається, що після фіксування порушення повідомлення поштою прийде безпосередньо власнику авто або відповідальному користувачеві. Також додаток дозволяє будь-якому користувачеві, який оформив підписку, отримати штрафи для цього транспортного засобу.
У додатку також є інформація про розміщення на карті камер автоматичної фіксації порушень ПДР.
Скачати мобільний додаток «Штрафи ПДР» вже можна для Android. Для IOS він стане доступним найближчим часом.
У МВС поінформували, що також був розроблений телеграм-бот «Штрафи ПДР». За допомогою телеграм-бота так само можливо оформити підписку на транспортний засіб та сплатити штраф з використанням банківської картки.
Як повідомлялося, з 1 червня запрацювала автоматична фото- та відеофіксація на дорогах України для фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Спочатку працюватиме 17 пунктів фото- і відеофіксації дорожнього руху, згодом їх кількість збільшиться до 40, а загалом у планах МВС відкрити 700 таких пунктів.