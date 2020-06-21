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У Іспанії кінець надзвичайного стану

У Іспанії кінець надзвичайного стану
15:42 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
В Іспанії 21 червня завершився режим надзвичайного стану, введений 14 березня, в країну знову почнуть пускати туристів з ЄС, Шенгенської зони і Великої Британії. Про це повідомляє El Pais.

"Ми сильно постраждали, але ми опиралися. Ми згладили криву, і ми зробили це разом ", - заявив прем'єр-міністр країни, підбиваючи підсумки карантину у суботу, за кілька годин до зняття режиму надзвичайного стану.

Режим надзвичайного стану в Іспанії було введено 14 березня з метою зупинити поширення коронавірусу.

"Ми залишимо позаду стан надзвичайного положення і введемо нове поняття нормальності, - сказав Санчес. - Вірус проникнув у наше життя вже давно. Перетнув кордони. Ніхто не знав, що ми були на самому початку найбільшої кризи в галузі охорони здоров'я за останні 100 років. Більше 28 000 співгромадян загинуло в нашій країні. Дев'яносто дев'ять днів тому пріоритетом був порятунок життя, тому 14 березня я оголосив про активізацію надзвичайного стану", - нагадав глава уряду.

Санчес також нагадав про загрозу другої хвилі, яку Іспанія повинна «уникнути будь-якою ціною».

Як зазначає ВВС, зі зняттям НС Іспанія відкрила кордони для туристів, скасувавши обмеження на поїздки для іноземних гостей з країн Європейського союзу, країн Шенгенської зони і Великої Британії.

Всі пасажири, які прибуватимуть, будуть вимірювати температуру в аеропорту, повідомляти інформацію про наявність вірусу і свої контактні дані.

У Франції 811 нових випадків коронавірусу за добу

За даними Worldometer, в Іспанії з початку пандемії було зафіксовано 293 018 випадків коронавірусу, зокрема 28 322 людей загинуло.

У світі на 21 червня зафіксовано 8 932 413 випадків коронавірусу, у тому числі 467 024 летальних, одужало 4 749 743 людини.

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Європа, Іспанія.

Автор:

Телеграф
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