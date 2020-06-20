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У Франції 811 нових випадків коронавірусу за добу

У Франції 811 нових випадків коронавірусу за добу
10:29 Сьогодні Телеграф Укринформ unsplash.com
У Франції з початку пандемії коронавірусу кількість виявлених інфікованих перевищила 159 тисяч, за добу - 811 випадків. Такі дані станом на 19 червня оприлюднило у країні Національне агентство громадського здоров'я.

Так, з початку пандемії у Франції зафіксовано 159 452 випадків інфікування коронавірусом; 9 970 пацієнтів залишаються у лікарнях, зокрема, 727 – у реанімаціях; 29 617 людей померли від COVID-19.

За попередню добу виявлено 811 нових інфікувань коронавірусом. Сталося 14 летальних випадків.

Кількість позитивних результатів тестувань серед усіх, проведених за попередні сім днів, становить 1,3%.

Нині усі регіони у межах метрополії Франції вважаються «зеленими» за рівнем епідеміологічної загрози.

У світі інфікованих на COVID-19 понад 8,6 млн осіб

«Оранжевими» залишаються лише два заморські департаменти – Гвіана та Майотта.

Надзвичайний санітарний стан у країні діятиме до 10 липня.

Як повідомлялося, у світі станом на 20 червня зафіксовано 8 766 035 випадків корона вірусу, з них смертельних – 462 691. Одужали від COVID-19 у світі – 4 627 883 осіб.

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Франция, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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