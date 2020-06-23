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З'явився текст законопроекту Зеленського щодо діяльності Верховного Суду

З'явився текст законопроекту Зеленського щодо діяльності Верховного Суду
14:41 Сьогодні Телеграф УНН Фото: Twitter
Зʼявився текст законопроекту №3711, поданого Президентом Зеленським, про внесення змін до законодавства щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування. Про це повідомляє сайт ВРУ.

“Законопроектом передбачаються зміни до законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про Вищу раду правосуддя”, а також до розділу ІІ “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про внесення змін до Закону України „Про судоустрій і статус суддів“ та деяких законів України щодо діяльності органів суддівського врядування”, — йдеться у пояснювальній записці.

Зазначається, що відповідно до правової позиції Конституційного суду, немає відмінностей між юридичним статусом судді Верховного суду України та судді Верховного суду. Водночас КСУ наголосив, що оскільки судді Верховного суду України — судді найвищого органу, закріпленого у Конституції України, враховуючи незмінність їх статусу, законодавець має передбачити спеціальну процедуру та критерії оцінювання цих суддів.

Тож проектом пропонується визначити, що судді Верховного суду України зараховуються до штату Верховного Суду у Касаційний суд тієї юрисдикції, що відповідає юрисдикції судової палати Верховного суду України, в якій суддя здійснював правосуддя, та підлягають кваліфікаційному оцінюванню упродовж одного року з дня такого зарахування. Особливості порядку та методології кваліфікаційного оцінювання таких суддів, показників відповідності критеріїв кваліфікаційного оцінювання та засобів їх встановлення затверджуються Вищою радою правосуддя за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Також законопроектом визначається порядок формування ВККСУ — одного з ключових органів суддівського врядування. Новий її склад (16 членів) буде призначено ВРП за результатами відкритого конкурсу, в якому зможуть узяти участь правники, які мають відповідний стаж професійної діяльності. Добір здійснюватиметься конкурсною комісією у складі представників суддівського корпусу та міжнародних експертів.

Крім того, пропонується виключити статтю 28-1 закону “Про Вищу раду правосуддя” щодо створення та діяльності Комісії з питань доброчесності та етики. Ця пропозиція враховує правову позицію КСУ, відповідно до якої “орган, установу, утворені при конституційному органі, закон не може наділяти контрольною функцією щодо цього конституційного органу”.

Законопроектом також пропонується виключити із закону “Про судоустрій і статус суддів” положення щодо встановлення максимальної кількості суддів Верховного суду. Натомість пропонується встановити загальне правило для визначення кількості суддів у суді, за яким ця функція покладається на ВРП за поданням Державної судової адміністрації України. Проектом вилучаються з закону № 193—ІХ відповідні положення щодо порядку проведення відбору суддів до касаційних судів у складі Верховного суду, пов’язаного зі скороченням кількості суддів Верховного суду.

Передбачається також з урахуванням позиції Конституційного суду змінити процедури здійснення дисциплінарного провадження щодо судді.

З метою забезпечення першочергових заходів із реформи органів прокуратури пропонуються відповідні зміни, пов’язані зі зміною назв регіональних прокуратур на обласні прокуратури.

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“Прийняття відповідного закону забезпечить виконання рішень Конституційного Суду України, дасть змогу сформувати Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, на яку покладаються функції щодо добору та оцінювання суддів”, — вважають ініціатори законопроекту.

Нагадаємо, що вчора, 22 червня, у Верховній Раді України зареєстрували законопроект № 3711, поданий Президентом Зеленським, про внесення змін до законодавства щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського врядування.

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Зеленский, Верховній суд, Текст законопроекту.

Автор:

Телеграф
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