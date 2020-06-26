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"Укравтодор" повідомили про план повністю оновити трасу Київ-Одеса

"Укравтодор" повідомили про план повністю оновити трасу Київ-Одеса
15:23 Сьогодні Телеграф УНИАН ukravtodor.gov.ua
Зазначається, що цього року стартує капітальний ремонт в Київській області, це 40-кілометрова ділянка між Білою Церквою та Ставищем.

Державне агентство автомобільних доріг України ("Укравтодор") планує у 2020-2021 роках повністю оновити трасу М-05 Київ-Одеса.

Як повідомила прес-служба агентства, траса М-05 - один з пріоритетних проектів і планується системне оновлення дороги на всьому протязі. Це не тільки проектування та капітальний ремонт, але і розвиток придорожньої інфраструктури, пристрій сучасних майданчиків відпочинку, встановлення майданчиків Weigh-in-Motion й низку заходів безпеки.

"У Київській та Черкаській областях цього року відремонтовано суцільну ділянку дороги на відстані 25 кілометрів. Відремонтовані 25 кілометрів дороги - наблизили нас до мети на 2021 рік - провести капітальний ремонт М-05 на всій протяжності. Для цього ми вже проектуємо ділянки в трьох областях", - цитує прес-служба главу "Укравтодору" Олександра Кубракова.

Також, за словами Кубракова, цього року почнеться будівництво розв'язок.

"Одна буде у Віти Поштової, інша - в Чабанах. Стратегічно ми плануємо повністю відмовитися від лівих поворотів на трасах міжнародного значення", - зазначив Кубраков.

У цьому році також стартує капітальний ремонт в Київській області, це 40-кілометрову ділянку між Білою Церквою та Ставище.

"Зараз підрядник здійснює підготовчі заходи. Очікується рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції для старту ремонтних робіт. Ремонт здійснюється в рамках проекту "Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва" коштом позик Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на ділянку дороги, що проходить через Черкаську область, розробляється проектно-кошторисна документація на ремонт дороги в 85 км, а роботи стартують у 2021 році.

Крім того в Кіровоградській області тривають тендерні процедури на розробку проектна документація на ремонт ділянок дороги загальною протяжністю 50,3 км, які планується завершити до 2021 року.

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В Одеській області планується відремонтувати 174 км траси М-05, станом на сьогодні оголошено тендерні закупівлі на розробку проектної документації.

Також у 2020 році заплановано відремонтувати правий проїзд мосту на Хаджибейському лимані (445 км) і відкрити по ньому рух автотранспорту.

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Укравтодор, Київ-Одеса.

Автор:

Телеграф
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