Мігель Велозу продовжив контракт з Вероною

Нова угода розрахована до 2021 року.

Півзахисник Верони Мігель Велозу продовжив контракт з клубом до 2021 року.

Португалець став гравцем Еллас минулого літа, з тих пір він зіграв в їх складі в 24 матчах, відзначившись двома забитими м’ячами і чотирма ассистами.

З 2012 до 2016 року Велозу грав в Динамо, з киянами Мігель двічі вигравав чемпіонат і Кубок України. Після чотирьох років в Україні португалець повернувся в Дженоа, де відіграв три сезони до переходу в Верону.

На рахунку 34-річного Велозу також 56 матчів і 3 голи за національну збірну Португалії.

Після 28 турів Верона посідає дев’яте місце в Серії А. У найближчому матчі команда Івана Юріча зіграє із Пармою.