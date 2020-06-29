Екс-тренер ПФК Львів Мелікян очолив вірменський Алашкерт

Львівську команду він покинув минулого тижня.

Колишній головний тренер ПФК Львів Єгіше Мелікян очолив вірменський Алашкерт. Деталі контракту не розголошуються.

Львівську команду Мелікян покинув минулого тижня після восьми місяців роботи. Під його керівництвом Львів здобув лише 3 перемоги в 15 матчах Favbet Ліги, а новим тренером команди був призначений грузин Георгій Цецадзе.

Крім ПФК Львів, в Україні Мелікян протягом 2017 року очолював Сталь, з якою також не досяг особливих успіхів.

Сам Мелікян зізнавався, що у Вірменії його чекають більш вигідні фінансові умови, ніж у Львові, з перспективами виступу в Лізі Європи.

Алашкерт – триразовий чемпіон Вірменії, зараз єреванська команда йде на четвертому місці в Прем’єр-лізі.