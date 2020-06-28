ФК Челсі став третім півфіналістом Кубка Англії

Перемогу підопічним Френка Лампарда приніс гол Барклі. Запись Челсі вийшов у півфінал Кубка Англії, мінімально обігравши Лестер впервые появилась sportarena.com.

Челсі став третім півфіналістом Кубка Англії, на виїзді мінімально обігравши Лестер – 1:0.

Єдиний гол в матчі відбувся на 63-й хвилині. Навіс Вілліана вдало замкнув Росс Барклі, який вийшов на заміну.

Крім Челсі, в півфінал Кубка Англії пробилися Манчестер Юнайтед і Арсенал. Червоні дияволи в екстратаймі дотиснули Норвіч (2:1), а Каноніри з аналогічним рахунком обіграли Шеффілд Юнайтед.

Сьогодні відбудеться ще один матч 1/4 фіналу Кубка Англії: останню путівку до півфіналу розіграють Ньюкасл і Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка.

Кубок Англії. 1/4 фіналу

Лестер – Челсі – 0:1 (0:0)

Гол: Барклі, 63.