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ФК Челсі став третім півфіналістом Кубка Англії

ФК Челсі став третім півфіналістом Кубка Англії
20:24 Сьогодні Телеграф sport.ua facebook.com
Перемогу підопічним Френка Лампарда приніс гол Барклі. Запись Челсі вийшов у півфінал Кубка Англії, мінімально обігравши Лестер впервые появилась sportarena.com.

Челсі став третім півфіналістом Кубка Англії, на виїзді мінімально обігравши Лестер – 1:0.

Єдиний гол в матчі відбувся на 63-й хвилині. Навіс Вілліана вдало замкнув Росс Барклі, який вийшов на заміну.

Крім Челсі, в півфінал Кубка Англії пробилися Манчестер Юнайтед і Арсенал. Червоні дияволи в екстратаймі дотиснули Норвіч (2:1), а Каноніри з аналогічним рахунком обіграли Шеффілд Юнайтед.

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Сьогодні відбудеться ще один матч 1/4 фіналу Кубка Англії: останню путівку до півфіналу розіграють Ньюкасл і Манчестер Сіті українця Олександра Зінченка.

Кубок Англії. 1/4 фіналу

Лестер – Челсі – 0:1 (0:0)

Гол: Барклі, 63.

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ФК Челси, Баркли, Кубок Англії.

Автор:

Телеграф
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