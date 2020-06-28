Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед

Українська національна заслужила перебувати серед еліти, вважає спортсмен.

36-річний голкіпер донецького «Шахтаря» і збірної України Андрій Пятов поділився думкою про українську національну команду.

- Через перенесення Євро на 2021-й рік багато хто задається питанням, чи стане на той час збірна України сильнішою?

- Це покаже тільки час, а з ним і результат на чемпіонаті Європи. Хоча про Євро думати ще дуже рано, адже попереду Ліга націй.

- Там «синьо-жовті» знаходяться серед еліти. Приємно?

- Звісно. Думаю, ми це заслужили. Вважаю, що за останні два роки збірна України зробила великий крок вперед. Нас вже скрупульозно вивчають, можливо, і бояться. Постараємося тримати планку в когорті найкращих збірних Європи.

- Хто фаворит в групі з Німеччиною, Іспанією, Швейцарією та Україною?

- У всіх шанси рівні, незважаючи на імена. Всі розсудить турнір. Думаю, досвід протистояння з Португалією показав, що у нас є свій стиль. Україна теж може контролювати м'яч і грати в свій футбол. Спочатку відбору стабільності нам трохи не вистачало, але потім брак став менше, рівень футболістів виріс... У цьому, вважаю, заслуга головного тренера.

- Який з матчів збірної приніс тобі найбільше задоволення?

- Навіть не хочу виділяти якийсь із них. Кожен поєдинок — це своя історія. Звичайно, більше запам'ятовуються перемоги, а остання з них, це над чемпіонами Європи португальцями, що дозволило збірній України посісти перше місце у своїй відбірковій групі.