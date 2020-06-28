Скачать
Неділя, 28.06.2020
Альбасете Зозули выиграл "битву за выживание" у Расинга (Видео)
Альбасете Зозули выиграл "битву за выживание" у Расинга (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Порье и Хукер выдали бой года в UFC (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Претендент на бой с Ломаченко Берчельт избил Валенсуэлу (Видео)
Фьюри: Только я и Усик могут победить Уайлдера
Фьюри: Только я и Усик могут победить Уайлдера

Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед

Пятов: Збірна України зробила великий крок вперед
14:53 Сьогодні Телеграф sport.ua Фото: Twitter
Українська національна заслужила перебувати серед еліти, вважає спортсмен.

36-річний голкіпер донецького «Шахтаря» і збірної України Андрій Пятов поділився думкою про українську національну команду.

- Через перенесення Євро на 2021-й рік багато хто задається питанням, чи стане на той час збірна України сильнішою?
- Це покаже тільки час, а з ним і результат на чемпіонаті Європи. Хоча про Євро думати ще дуже рано, адже попереду Ліга націй.

- Там «синьо-жовті» знаходяться серед еліти. Приємно?
- Звісно. Думаю, ми це заслужили. Вважаю, що за останні два роки збірна України зробила великий крок вперед. Нас вже скрупульозно вивчають, можливо, і бояться. Постараємося тримати планку в когорті найкращих збірних Європи.

Фінал Кубка України відбудеться у Харкові

- Хто фаворит в групі з Німеччиною, Іспанією, Швейцарією та Україною?
- У всіх шанси рівні, незважаючи на імена. Всі розсудить турнір. Думаю, досвід протистояння з Португалією показав, що у нас є свій стиль. Україна теж може контролювати м'яч і грати в свій футбол. Спочатку відбору стабільності нам трохи не вистачало, але потім брак став менше, рівень футболістів виріс... У цьому, вважаю, заслуга головного тренера.

- Який з матчів збірної приніс тобі найбільше задоволення?
- Навіть не хочу виділяти якийсь із них. Кожен поєдинок — це своя історія. Звичайно, більше запам'ятовуються перемоги, а остання з них, це над чемпіонами Європи португальцями, що дозволило збірній України посісти перше місце у своїй відбірковій групі.

Перейти на головну сторінку Додати коментар

Все по темі:

Футбол, Новини спорту, Збірна України, Андрій Пятов.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Шахтар зібрав близько п'ять тисяч фанатів на трибунах Олімпійського
02 НСК "Олімпійський" відновив роботу
03 Динамо запропонувало 4 млн за Маріча
04 Гвардіола: Зараз не час обговорювати моє майбутнє
05 Є ще порох: Рамос забив неймовірний гол (Відео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф Мапа
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся