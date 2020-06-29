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Нікіта Добринін розсекретив чоловічі навички, які подобаються дівчатам
Нікіта Добринін розсекретив чоловічі навички, які подобаються дівчатам

Нікіта Добринін розсекретив чоловічі навички, які подобаються дівчатам

Нікіта Добринін розсекретив чоловічі навички, які подобаються дівчатам
21:18 Сьогодні Телеграф 24tv.ua instagram
Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін оприлюднив сексуальне фото. Також чоловік розповів про навички, які дівчата обожнюють в чоловіках. Нікіта опублікував допис на особистій інстаграм-сторінці. Телеведучий є активним користувачем цієї соціальної мережі і часто ділиться з підписниками корисними порадами та власними думками.

 На фото, яке поширив Добринін, він зображений у сексуальній позі з оголеним торсом. Такий образ продемонстрував його спортивну та звабливу фігуру, приголомшив прихильниць ексхолостяка. Також увагу привертаєпроникливий погляд та мила усмішкаНікіти.

У дописі Нікіта дав декілька порад чоловікам, які допоможуть домогтися уваги з боку протилежної статі. Він зазначив, що інколи достатньо залишатися самим собою, щоб вразити дівчину. Проте не варто забувати, що звичні для чоловіків справи не є такими для дівчат.

 
 
 
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Навыки, которые очень нравятся девушкам. Иногда достаточно оставаться самим собой, чтобы впечатлить девушку. Серьезно. Не стоит забывать, что привычные для мужчин дела вовсе не являются такими для девушек. Они заценят если: Хорошо готовишь. Не столь важно, что это будет— паста карбонара или омлет. Для нее главное, что блюдо приготовил именно ты. Ты разбираешься в технике и устройстве авто. Тебе не нужно менять свечи или тормозной шланг, ты можешь за это заплатить мастеру, но если в этом разбираешься, это плюс. Владеешь музыкальным инструментом. Я не умею играть на гитаре, но девочки обожают парней, которые могут сочинить или сыграть что-то на струнах. У тебя есть свои ритуалы. Обычные, типа каждодневного бритья. Или странные, когда утром ты встаешь только с правой ноги. Девушки считают такими штуки милыми, да?) Умеешь работать руками. Ну, не только пазлы собирать, но и гвоздь забить. Девушки, что для вас важно, чему нам ещё подучиться? @galyarudenko

Публикация от Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

Чоловічі навички, які подобаються дівчатам

Вміння готувати

Не так важливо, що це буде – паста "Карбонара" чи омлет. Для дівчини головне, що страву приготував саме її коханий.

Спеціалізація в техніці та укомплектуванні автомобіля

Не потрібно замінювати свічки чи гальмівний шланг, за це можна заплатити майстру, проте якщо хлопець в цьому розуміється, то це плюс.

Наявність власних ритуалів

Наприклад, щоденне бриття. Вони можуть бути й дивними – вставати зранку лише з правої ноги. Дівчата вважають такі справи милими.

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Вміння працювати руками

Важливо, щоб чоловік умів не лише пазли збирати, а й цвяхи забивати.

Володіння музичним інструментом

Нікіта зізнався, що не вміє грати на гітарі, але дівчата обожнюю хлопців, які можутьпридумати якусь композицію, зіграти щось на струнах.

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Instagram, Нікіта Добринін.

Автор:

Телеграф
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