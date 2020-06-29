Нікіта Добринін розсекретив чоловічі навички, які подобаються дівчатам

Герой дев'ятого сезону шоу "Холостяк" Нікіта Добринін оприлюднив сексуальне фото. Також чоловік розповів про навички, які дівчата обожнюють в чоловіках. Нікіта опублікував допис на особистій інстаграм-сторінці. Телеведучий є активним користувачем цієї соціальної мережі і часто ділиться з підписниками корисними порадами та власними думками.

На фото, яке поширив Добринін, він зображений у сексуальній позі з оголеним торсом. Такий образ продемонстрував його спортивну та звабливу фігуру, приголомшив прихильниць ексхолостяка. Також увагу привертаєпроникливий погляд та мила усмішкаНікіти.

У дописі Нікіта дав декілька порад чоловікам, які допоможуть домогтися уваги з боку протилежної статі. Він зазначив, що інколи достатньо залишатися самим собою, щоб вразити дівчину. Проте не варто забувати, що звичні для чоловіків справи не є такими для дівчат.

Чоловічі навички, які подобаються дівчатам

Вміння готувати

Не так важливо, що це буде – паста "Карбонара" чи омлет. Для дівчини головне, що страву приготував саме її коханий.

Спеціалізація в техніці та укомплектуванні автомобіля

Не потрібно замінювати свічки чи гальмівний шланг, за це можна заплатити майстру, проте якщо хлопець в цьому розуміється, то це плюс.

Наявність власних ритуалів

Наприклад, щоденне бриття. Вони можуть бути й дивними – вставати зранку лише з правої ноги. Дівчата вважають такі справи милими.

Вміння працювати руками

Важливо, щоб чоловік умів не лише пазли збирати, а й цвяхи забивати.

Володіння музичним інструментом

Нікіта зізнався, що не вміє грати на гітарі, але дівчата обожнюю хлопців, які можутьпридумати якусь композицію, зіграти щось на струнах.