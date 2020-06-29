Нікіта Добринін розсекретив чоловічі навички, які подобаються дівчатам

На фото, яке поширив Добринін, він зображений у сексуальній позі з оголеним торсом. Такий образ продемонстрував його спортивну та звабливу фігуру, приголомшив прихильниць ексхолостяка. Також увагу привертаєпроникливий погляд та мила усмішкаНікіти.
У дописі Нікіта дав декілька порад чоловікам, які допоможуть домогтися уваги з боку протилежної статі. Він зазначив, що інколи достатньо залишатися самим собою, щоб вразити дівчину. Проте не варто забувати, що звичні для чоловіків справи не є такими для дівчат.
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Навыки, которые очень нравятся девушкам. Иногда достаточно оставаться самим собой, чтобы впечатлить девушку. Серьезно. Не стоит забывать, что привычные для мужчин дела вовсе не являются такими для девушек. Они заценят если: Хорошо готовишь. Не столь важно, что это будет— паста карбонара или омлет. Для нее главное, что блюдо приготовил именно ты. Ты разбираешься в технике и устройстве авто. Тебе не нужно менять свечи или тормозной шланг, ты можешь за это заплатить мастеру, но если в этом разбираешься, это плюс. Владеешь музыкальным инструментом. Я не умею играть на гитаре, но девочки обожают парней, которые могут сочинить или сыграть что-то на струнах. У тебя есть свои ритуалы. Обычные, типа каждодневного бритья. Или странные, когда утром ты встаешь только с правой ноги. Девушки считают такими штуки милыми, да?) Умеешь работать руками. Ну, не только пазлы собирать, но и гвоздь забить. Девушки, что для вас важно, чему нам ещё подучиться? @galyarudenko
Чоловічі навички, які подобаються дівчатам
Вміння готувати
Не так важливо, що це буде – паста "Карбонара" чи омлет. Для дівчини головне, що страву приготував саме її коханий.
Спеціалізація в техніці та укомплектуванні автомобіля
Не потрібно замінювати свічки чи гальмівний шланг, за це можна заплатити майстру, проте якщо хлопець в цьому розуміється, то це плюс.
Наявність власних ритуалів
Наприклад, щоденне бриття. Вони можуть бути й дивними – вставати зранку лише з правої ноги. Дівчата вважають такі справи милими.
Вміння працювати руками
Важливо, щоб чоловік умів не лише пазли збирати, а й цвяхи забивати.
Володіння музичним інструментом
Нікіта зізнався, що не вміє грати на гітарі, але дівчата обожнюю хлопців, які можутьпридумати якусь композицію, зіграти щось на струнах.