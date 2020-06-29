Кім Кардашьян опублікувала стильні фото з Каньє Уестом на ранчо

Американська знаменитість і її чоловік культовий репер і бізнесмен проводять період пандемії на ранчо у Вайомінгу.

Одна з найзнаменитіших і найстильніших американських пар поділилася романтичним фото. «Щаслива неділя», - підписала вона фото.

Каньє Уест і Кім Кардашьян обіймають один одного, позуючи в нарядах з лакованої штучної шкіри - Кім в знаменитому коричневому комбінезоні Mowalola, а Каньє Уест - чорному костюмі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Sunday Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 28 Июн 2020 в 9:36 PDT

Каньє Уест придбав ранчо вартістю $14 млн у Вайомінгу після того, як в одному з інтерв'ю Кім Кардашьян повідомила, що її мрія - перебратися жити разом з дітьми на ранчо, повідомляє Daily Mail.

Нагадаємо, зірка Кардашьян, що здобула популярність завдяки реаліті-шоу і модної та косметичної компанії, уклала угоду зі шведською компанією потокової передачі музики Spotify Technology SA про посади ведучої подкасту про реформу кримінального правосуддя.