Джамала показала перші фото з новонародженим сином

Через півтора тижні після народження другого сина Джамала поділилася фото з ним.

Десять днів тому українська виконавиця Джамала стала мамою вдруге. Вона народила сина, якого вони з чоловіком Бекіром назвали Селім-Гірай. У понеділок, 29 червня, співачка поділилася першими фото з новим малюком і подякувала своїм фанам за слова привітання та підтримки.

«Ось це тиждень! Реліз пісні, реліз фільму і мій улюблений реліз в цієї модній колисці! Всім дякую за коментарі, увагу, участь!!! Обожнюю!!! Обіймаю вас усіх і кожного. Ділюся з вами своїм життям, всім, що дорого і люблю!», - підписала вона перше фото, зроблене на прогулянці.

Перший син Джамали Емір-Рахман народився 27 березня 2018 року. Цього року йому виповнилося 2 роки.

Нагадаємо, тиждень для Джамали дійсно став дуже насиченим. У день народження сина вийшла в світ її нова пісня Пастка, яку вона написала разом із діджеєм і саунд-продюсером Vakula. А в п'ятницю, 26 червня, на стрімінговому сервісі Netflix відбулася прем'єра комедії Євробачення: Історія вогненної саги, в якій Джамала зіграла камео.