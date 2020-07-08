З початку доби окупанти 6 разів порушили тишу

З початку поточної доби бойовики 6 разів обстріляли українські позиції поблизу Хутора Вільного, Оріхового, а також двічі - біля Мар'їнки та Авдіївки. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України полковник Максим Праута.

"Від початку поточної доби агресія російсько-окупаційних військ не вщухає – до опівдня обліковано 6 ворожих обстрілів. На Луганському напрямку з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів противник вранці відкривав вогонь по наших позиціях біля Хутора Вільного та Оріхового", - зазначив Праута.

За його словами, на Донецькому напрямку у нічний час окупанти двічі обстріляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил неподалік Мар’їнки, застосувавши при цьому гранатомети різних систем.

Також двічі ворог вранці був активний на підступах до Авдіївки, при цьому випустив по наших захисниках міста 7 мін 120-го і 12 мін 82-го калібрів, вів вогонь з кулеметів та стрілецької зброї.

"Підрозділи зі складу Об’єднаних сил відповіли противнику з чергових вогневих засобів. Ситуація у районі проведення операції контрольована", - додав він.

Нагадаємо, від початку поточної доби збройні формування бойовиків 6 разів порушили режим припинення вогню.