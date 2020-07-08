Поліція назвала три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині

Правоохоронці розглядають три основні версії виникнення масштабної пожежі на Луганщині. Серед них погодні умови, необережне поводження з вогнем та умисний підпал. Про це голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив під час засідання оперативного штабу на місці ліквідації наслідків пожежі, передає відділ комунікації ГУНП.

"Слідчі розслідують кримінальне провадження за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України, це – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки. Наразі розглядаються три основні версії причини загорання: вплив аномально високої температури повітря та погодних умов, необережне поводження з вогнем сторонньою особою або ж умисний підпал з хуліганських чи інших мотивів. Однак остаточна причина буде встановлена лише після проведення комплексу необхідних експертиз", - сказав Клименко.

З його слів, основна задача наразі – врятувати людей, а також не допустити випадків мародерства.

"Ми створили додаткові мобільні групи поліцейських, котрі посилено патрулюють ці райони", - повідомив голова Нацполіції.

До документування та фіксації обставин надзвичайної події залучено понад 20 слідчих у складі посилених слідчо-оперативних груп, створені пошукові групи оперативників блоку кримінальної поліції. На охорону публічної безпеки і порядку на місці ліквідації пожеж задіяно більше 60 поліцейських, зазначили в управлінні.

Нагадаємо, 6 липня у Новоайдарському районі на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа на площі 60 га. Згодом вона перекинулася на селища.

Внаслідок лісових пожеж на Луганщині на 7 годину ранку середи, 8 липня, госпіталізовано 27 людей, з них — 17 дітей.

Осередки горіння на ранок 8 липня спостерігаються поблизу трьох сіл.

Як повідомлялося, Зеленський розпорядився задіяти авіацію, попри позицію бойовиків.

Нагадаємо, Зеленский заявив про п’ять жертв пожеж на Луганщині. Також Президент пообіцяв по 300 тис. грн родинам, які втратили дім через пожежі.