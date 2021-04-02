Пасажирський потяг зійшов з рейок: півсотні загиблих (фото, відео)

Пасажирський потяг, в якому знаходилося близько 500 осіб, зійшов з рейок, в результаті чого загинуло щонайменше 50 людей і десятки отримали поранення.

Масштабна аварія на залізниці сталася в п'ятницю вранці, 2 квітня на сході Тайваню, повідомляє CNN. Відзначається, що потяг з 8 вагонів, в яких знаходилося 490 пасажирів, зійшов з рейок на в'їзді в тунель, в результаті чого кілька вагонів врізалися в стіну. Як повідомила пожежна служба Тайваню, після аварії з тяжкими травмами госпіталізували щонайменше 69 пасажирів. В результаті аварії загинуло 50 осіб, серед них і машиніст поїзда. Представник місцевого уряду на пресконференції повідомив, що загалом постраждало в результаті аварії 156 осіб. За словами чиновника, рятувальники вважають, що в поїзді нікого не залишилося, але рятувальні роботи буде продовжено, і влада перевіряє, чи не пропав хто-небудь безвісти.

Попередньо, аварія могла бути викликана вантажівкою, яка зіслизнула зі схилу біля тунелю і врізалася в поїзд, що рухався. На відео, яке з'явилося в соціальних мережах, видно частини обладнання вантажівки, а також автомобільні двері, що лежить на рейках.

На фото з місця аварії видно, що вагони всередині тунелю розсипалися і розірвалися від удару, пасажири збирали валізи та сумки в нахиленому вагоні, а інші люди йшли по рейках, завалених уламками. На фотографіях також показана рятувальна операція, коли пасажири йдуть по вагону, щоб залишити тунель, і їм допомагають спуститися.

Президент країни Цай Інвень висловила співчуття сім'ям загиблих і розпорядилася розслідувати інцидент. Уряд також розробив план компенсації для постраждалих пасажирів, відповідно до якого сім'ям кожного загиблого буде виділено 5,3 мільйона тайваньських доларів (185 500 доларів США). За словами офіційних осіб, важко поранені отримають по 91 тисячі доларів кожен, а інші поранені пасажири - по 14 тисяч доларів.

Нагадаємо, раніше в Індії з рейок зійшли сім вагонів потяга.

А в Україні нещодавно зійшов з рейок швидкісний потяг "Інтерсіті", який їхав за маршрутом Київ - Запоріжжя. Аварія сталася за 50 кілометрів до кінцевої станції. У потягу знаходилися 88 пасажирів, які на щастя уникнули травм.