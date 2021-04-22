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Путін відповів Зеленському, чи приїде на зустріч на Донбас (відео)
19:03 Сьогодні Телеграф

Президент РФ Володимир Путін відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на пропозицію зустрітися з ним на Донбасі, де йде війна.

Путін сказав, що Зеленському треба говорити з "ЛНР" і "ДНР", а по форпостам відносин України і Росії він нібито готовий прийняти українського президента в Кремлі.

"Якщо він (Зеленський - ред) хоче обговорювати Донбас, йому слід спочатку зустрітися з керівниками" ДНР "і" ЛНР ", а потім вже з російським, а якщо хоче обговорити двосторонні відносини - чекаємо в Москві в будь-який зручний час".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 20 квітня в відеозверненні щодо ескалації, яку влаштувала Росія, запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна". Чому цій зустрічі не судилося відбутися, "Телеграфу" розповіла аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Марія Золкіна.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Донбас, Володимир Зеленський, Володимир Путін, Зустріч.
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