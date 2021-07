Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"

У Мережі з'явилося унікальне відео, зняте під час дозаправки літака Boeing E-4B, яку здійснюють прямо в повітрі.

E-4B - так званий "літак судного дня" або "кінця світу", який призначений для президента, міністра оборони та інших членів вищого військового керівництва США на випадок, якщо в світі почнеться ядерна війна або загроза подібного масштабу.

Унікальне відео, зняте з висоти пташиного польоту, опублікував прес-секретар Пентагону Джон Кірбі у себе в Twitter.

"Дозаправка в середині польоту просто ніколи не старіє. Боже мій, для цього потрібні навички. Гарні рівні польоти цих екіпажів. Велике спасибі", - написав військовий у себе на сторінці.

An E-4B refuel mid-flight simply never gets old. My goodness, the skills it takes! Great flying by these aircrews. Thank you so much. pic.twitter.com/ZRxXPOd84O