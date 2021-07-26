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Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"

Пентагон опублікував унікальне відео з літаком, призначеним для "кінця світу"
Оновлено 10:02 Сьогодні Телеграф

У Мережі з'явилося унікальне відео, зняте під час дозаправки літака Boeing E-4B, яку здійснюють прямо в повітрі.

E-4B - так званий "літак судного дня" або "кінця світу", який призначений для президента, міністра оборони та інших членів вищого військового керівництва США на випадок, якщо в світі почнеться ядерна війна або загроза подібного масштабу.

Унікальне відео, зняте з висоти пташиного польоту, опублікував прес-секретар Пентагону Джон Кірбі у себе в Twitter.

"Дозаправка в середині польоту просто ніколи не старіє. Боже мій, для цього потрібні навички. Гарні рівні польоти цих екіпажів. Велике спасибі", - написав військовий у себе на сторінці.

Нагадаємо, на військовій базі НАТО в Шауляе (Литва) повинна була відбутися прес-конференція президента Литви Гітанаса Науседи і прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, проте вона була зірвана провокацією російської військової авіації. Військова база зафіксувала непізнаний російський літак без плану польоту, який не озивався на звернення диспетчерів, і саме на його перехоплення підняли два винищувачі.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

США, Пентагон, Відео, Літак, Боїнг.
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