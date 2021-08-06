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П'ятниця, 06.08.2021
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У Китаї спалахнув новий вірус, що важко переноситься людиною: подробиці

У Китаї спалахнув новий вірус, що важко переноситься людиною: подробиці
Оновлено 15:40 Сьогодні Телеграф

У Китаї спалахнула нова інфекція - вірус пташиного грипу високопатогенного різновиду H5N6.

За інформацією органів охорони здоров'я Гонконгу, в двох містах - Гуйлінь і Ібінь - спалахнув новий вірус, який поки підтвердили тільки у двох пацієнтів: у жінок 61 і 65 років. Остання знаходиться в критичному стані під апаратами.

Відомо, що перша пацієнтка контактувала з живою птицею в південному Гуансі-Чжуанському автономному районі, від якої, мабуть, і заразилася. На момент виходу новини її стан оцінюють як стабільний. Про контакти іншої пацієнтки не повідомляється нічого.

Відзначимо, що вперше вірус H5N6 виявили у людини 7 років тому. І на сьогоднішній день в світі підтвердили всього 37 його випадків, 5 з яких - цього літа.

Нагадаємо, в США заговорили про нову пандемію, яка може прийти на зміну коронавірусу в майбутньому. Радник президента США Джо Байдена з питань науки Ерік Лендер в своїй авторській колонці в The Washington Post пише про те, що вакцинація може зупинити ковід зараз, але протягом наступних років нам потрібно буде подолати її побічний ефект - амнезію. Мовляв, подолавши кризову ситуацію, люди не готуються до викликів майбутнього - до нових пандемій.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 31

Все по темі:

Китай, Вирус, Грип, Пташиний грип.
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