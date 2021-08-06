У Харкові збираються знести готель Кернеса: що там зараз відбувається (фото)

У Харкові збираються пустити під знесення готель "Національ", де жив і працював покійний нині мер Геннадій Кернес.

За інформацією місцевого видання KHARKIV Today, 6 серпня в готелі на проспекті Науки йдуть демонтажні роботи. На тротуарі можна побачити сейф і зняте покриття, а при вході висять таблички про закриття "Націоналю".

І якщо при житті Кернеса в готелі були охоронці, тепер в холі розмістили ручний навантажувач, будівельне сміття, розібрану підлогу, зняті дерев'яні панелі і безліч меблів.

Офіційної інформації про знесення будівлі немає, проте в мережі пишуть, що саме така доля і спіткає "Національ". Мовляв, з лютого сюди не можна заселитися, а відразу ж після смерті градоначальника в інтернеті була інформація, що сім'я Кернеса хоче попрощатися з готелем, який приносить лише збитки і сумні спогади.

Нагадаємо, Геннадій Кернес помер в кінці минулого року в Німеччині через ускладнення, викликані коронавірусом.

Він очолював Харків в 2010-2020 роках, тричі обирався міським головою. І рішенням сесії міської ради Геннадію Кернесу посмертно присвоєно звання "Почесний громадянин міста Харкова". Меморіальну табличку меру планують повісити на будівлі міськради до Дня міста, 23 серпня.