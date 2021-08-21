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Гороскоп на 22 серпня: Дівам варто прислухатися до логіки, а Стрільцям не можна показувати слабину

Автор
Т. Кармазіна
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Гороскоп на 22 серпня: Дівам варто прислухатися до логіки, а Стрільцям не можна показувати слабину Новина оновлена 21 серпня 2021, 18:27

Астрологічний прогноз на неділю, 22 серпня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 22 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

В такий день сімейним людям цього знаку важливо не фліртувати з іншими людьми. Якщо ви в пошуку, ситуація інша. У пріоритеті — справи і робота.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Багато проблем в такі дні вирішуються самі собою. У цей день краще не ризикувати даремно.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Зірки і планети приготували вам невеликий емоційний струс. У справах не поспішайте рубати з плеча — дайте шанс всьому усталитись.

Рак (22 червня — 22 липня)

Зірки і планети підвищать вашу енергетику. Дійте і не відкладайте важливі справи на потім.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи радять розділити цей день з коханою людиною. Прояв почуттів допоможе захистити добробут пари і направити її до щасливого майбутнього.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Прийшов час для реалізації давніх планів. Є ризик зробити помилку в любовній сфері, тому краще прислухатися до здорового глузду.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У конфліктних ситуаціях астрологи радять зберігати незворушність. Варто уникати перевтоми.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

З першої спроби домагаються хорошого результату тільки щасливчики. Нічні світила і планети допоможуть вам досягти успіху в будь-якій новій справі.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Ні в якому разі не можна показувати слабину своїм ворогам. Корисними будуть домашні справи, включаючи генеральне прибирання і ремонт.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

В цей день, можливо, доведеться зробити дуже важливий вибір. Відпочити допоможе перегляд фільмів, читання книг.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Астрологи рекомендують сміливо зробити крок назустріч бажаному. Результат виправдає ризик, це обов’язково принесе успіх.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Почніть день з прибирання та наведення порядку. Це допоможе уникнути безглуздих сварок і непередбачених проблем.

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