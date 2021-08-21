Гороскоп на 22 серпня: Дівам варто прислухатися до логіки, а Стрільцям не можна показувати слабину
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Астрологічний прогноз на неділю, 22 серпня 2021 року.
"Телеграф" публікує гороскоп за знаками зодіаку на 22 серпня, з якого ви дізнаєтеся, які сюрпризи готують вам зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
В такий день сімейним людям цього знаку важливо не фліртувати з іншими людьми. Якщо ви в пошуку, ситуація інша. У пріоритеті — справи і робота.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Багато проблем в такі дні вирішуються самі собою. У цей день краще не ризикувати даремно.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Зірки і планети приготували вам невеликий емоційний струс. У справах не поспішайте рубати з плеча — дайте шанс всьому усталитись.
Рак (22 червня — 22 липня)
Зірки і планети підвищать вашу енергетику. Дійте і не відкладайте важливі справи на потім.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Астрологи радять розділити цей день з коханою людиною. Прояв почуттів допоможе захистити добробут пари і направити її до щасливого майбутнього.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Прийшов час для реалізації давніх планів. Є ризик зробити помилку в любовній сфері, тому краще прислухатися до здорового глузду.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
У конфліктних ситуаціях астрологи радять зберігати незворушність. Варто уникати перевтоми.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
З першої спроби домагаються хорошого результату тільки щасливчики. Нічні світила і планети допоможуть вам досягти успіху в будь-якій новій справі.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Ні в якому разі не можна показувати слабину своїм ворогам. Корисними будуть домашні справи, включаючи генеральне прибирання і ремонт.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
В цей день, можливо, доведеться зробити дуже важливий вибір. Відпочити допоможе перегляд фільмів, читання книг.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Астрологи рекомендують сміливо зробити крок назустріч бажаному. Результат виправдає ризик, це обов’язково принесе успіх.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Почніть день з прибирання та наведення порядку. Це допоможе уникнути безглуздих сварок і непередбачених проблем.
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