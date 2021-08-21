Гороскоп на 22 августа: Девам стоит прислушиваться к логике, а Стрельцам нельзя показывать слабину
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Астрологический прогноз на воскресенье, 22 августа 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп по знакам зодиака на 22 августа, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
В такой день семейным людям этого знака важно не флиртовать с другими людьми. Если вы в поиске, ситуация иная. В приоритете — дела и работа.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Многие проблемы в такие дни решаются сами собой. В этот день лучше не рисковать зря.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Звезды и планеты приготовили вам небольшую эмоциональную встряску. В делах не спешите рубить с плеча — дайте шанс всему устаканиться.
Рак (22 июня — 22 июля)
Звезды и планеты повысят вашу энергетику. Действуйте и не откладывайте важные дела на потом.
Лев (23 июля — 23 августа)
Астрологи советуют разделить этот день с любимым человеком. Проявление чувств поможет защитить благополучие пары и направить ее к счастливому будущему.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Пришло время для реализации давних планов. Есть риск совершить ошибку в любовной сфере, поэтому лучше прислушиваться к здравому смыслу.
Весы (24 сентября — 23 октября)
В конфликтных ситуациях астрологи советуют сохранять невозмутимость. Стоит избегать переутомления.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
С первой попытки добиваются хорошего результата только везунчики. Ночные светила и планеты помогут вам преуспеть в любом новом деле.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Ни в коем случае нельзя показывать слабину своим врагам. Полезными будут домашние дела, включая генеральную уборку и ремонт.
Козерог (22 декабря — 19 января)
В этот день, возможно, придется сделать очень важный выбор. Отдохнуть поможет просмотр фильмов, чтение книг.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Астрологи рекомендуют смело шагнуть навстречу желаемому. Результат оправдает риск, это обязательно принесет успех.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Начните день с уборки и наведения порядка. Это поможет избежать нелепых ссор и непредвиденных проблем.
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