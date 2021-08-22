Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 23 по 29 серпня 2021 року.

Фінанси часом ставляться нами на першу сходинку за важливістю. Щоб ваше становище в цій сфері з 23 по 29 серпня покращилось, намагайтеся прислухатися до рекомендацій астрологів.

Овен

Експерти вважають, що Овни зможуть отримати гроші майже відразу. Їм не доведеться чекати своїх бонусів за старанну роботу. На цьому тижні можна ходити по співбесідах, розсилати резюме.

Телець

Тельцям необхідно терміново позбутися негативних думок. У роботі і бізнесі Тельцям знадобиться напористість, але без фанатизму. На цьому тижні не варто приймати поспішних рішень.

Близнюки

Дуже важливий для Близнюків на цьому тижні буде внутрішній настрій, а не навички і удача. Нічні світила і планети подарують відмінну пам’ять і творчий запал. Нові угоди принесуть більше турбот.

Рак

Ракам варто перестати програмувати себе на поразку. З токсичними людьми треба перервати всі контакти і перестати спілкуватися. Астрологи рекомендують зайнятися самоосвітою і постаратися перестати шукати в собі вади.

Лев

Для Лева на цьому тижні всі методи хороші. Шопінг буде корисний протягом усього тижня. Також можна прикупити трохи нового одягу.

Діва

Астрологи рекомендують діяти, але без зайвої поривчастості. Потрібно продовжувати слідувати прийнятому розкладу. Оточуючими буде безроздільно правити бажання фінансової наживи. Дівам теж варто влаштувати погоню за успіхом.

Терези

У Терезів триває час удачі і успіху. Гроші самі йтимуть до них в руки. Важливо лише залишатися відкритими і готовими до дій.

Скорпіон

Це дуже сприятливий час для дорогих придбань. Можна купувати нерухомість, автомобілі. Можливий благополучний обмін.

Стрілець

У Стрільців у період на цьому тижні все має бути в повній рівновазі. Це стосується як роботи, так і відпочинку. Зараз краще не шукати пригод, не витрачати багато грошей.

Козеріг

У Козерогів починається дуже сприятливий грошовий час. На цьому тижні варто боротися за місце під сонцем, причому найактивнішим чином.

Водолій

Водоліям варто на цьому тижні провести роботу над своїми думками. Дуже важливо позбутися від якостей, які заважають досягти успіху. Все, що стосується грошей, вдаватиметься краще звичайного. Головне зараз — не боятися нічого нового.

Риби

Це дуже сприятливий час, особливо для тих Риб, які не люблять сидіти на місці. Дуже корисними в фінансовому плані стануть нові знайомства.