Час активних дій: астролог склала гороскоп на тиждень 23-29 серпня

У п’ятницю Місяць допоможе благополучно завершити справи і спланувати свої вихідні.

Тиждень з 23-го по 29-е серпня — це період третьої чверті місячних фаз — Місяць щербатий. У цей період людям комфортно входити в уже запущений робочий проект. Зараз легше досягти уваги з боку оточення, привернути їх до своїх справ.

Про це розповіла "Телеграфу" астролог Марина Скаді.

З 23 серпня Сонце рухається по знаку Діви, що сприяє працездатності, люди стають більш розважливими, ретельніше слідують встановленим правилам, відповідально виконують свої зобов’язання. Також цей період сприятливий для медичних обстежень, проведення курсу масажу, відвідування косметолога.

23 серпня, понеділок, щербатий Місяць в Рибах, Венера в гармонійному аспекті з Сатурном — сприятливий день, дуже добрий початок тижня. Розподіляйте сили грамотно і не кидатися в крайнощі — в цьому випадку вам вдається вирішити більшість складних питань, домовитися з людьми, виправити раніше допущені помилки. Гарний час для великих покупок, придбання техніки та обладнання.

24 серпня, вівторок, щербатий Місяць в Рибах до 21:57 з’єднується з ретро Нептуном і в опозиції з Меркурієм. Період Місяця без курсу — з 12:11 до 21:57 після чого переходить в знак Овна. Друга половина дня несприятлива для презентацій, активної діяльності, розв'язання важливих питань, тому що все, що буде зроблено в годинник Місяця без курсу, згодом буде переоцінюватися, тому що розвиток будь-якого процесу піде не за планом. Якщо ж вам потрібно здати звіт, проект — використовуйте цей час. День підходить для творчої діяльності і для будь-яких робіт, де н потрібно дотримуватися точності в розрахунках.

25 серпня, среда, щербатий Місяць в Овні в опозиції з Венерою, Меркурій в опозиції з ретро Нептуном, напружений день, стреси, велика кількість непотрібних контактів і порожніх розмов, може привести до втрати почуття реальності, сприйняття навколишнього світу може стати абсолютно іншим. Збільшується кількість крадіжок, шахраї і маніпулятори дуже активні в цей день. Будьте уважні на дорогах в якості водія або пішохода, а також в поводженні з документами, ключами — легко їх втратити.

26 серпня, четвер, щербатий Місяць в Овні в квадраті з ретро Плутоном, гармонійному аспекті з ретро Юпітером, Меркурій в Тріне з ретро Плутоном, в цей день може бути багато суперечливих ситуацій, в підсвідомості включається бажання діяти, посилюється прагнення до конкуренції, проте, існує небезпека зіткнутися з небезпечними людьми, потрапити в бійку або ДТП. У той же час день сприятливий для досліджень, вирішення ділових і фінансових завдань, питань спадщини та аліментів, розподілу прибутку, за умови, що емоції будуть під контролем.

27 серпня, п’ятниця щербатий Місяць у Тельці з 7:27, до цього майже всю ніч годинник Місяця без курсу в Овні. Місяць в статусі екзальтації, гармонійний аспект із Сонцем допомагає благополучно завершити справи і спланувати свої вихідні. Вібрації дня сприятливі для конкретної діяльності і виконання практичних завдань. Сьогодні Всесвіт надає всі шанси, щоб досягти міцності, стабільності, спираючись на реальні можливості, розрахунок і конкретні умови.

28 серпня, субота, спадна Місяць у Тельці в з’єднанні з Ураном, трин з Марсом — день сприятливий для роботи, бізнесу, розв'язання фінансових питань, сфери особистих і ділових взаємин. Тельцем управляє Венера, сильна — в управлінні, в Терезах, Місяць в екзальтації в земному знаку — п’ятниця і субота дуже гармонійні, краще використовувати їх для роботи, важливих поїздок, створення фундаменту по будь-яких питань.

29 серпня, неділю, спадна Місяць у Тельці до 19:41, після чого переходить в знак Близнюки. Період Місяця без курсу — з 17:59 до 19:41. Оскільки в Близнюках Чорна Місяць у поєднанні з Північним Вузлом, то можливі помилки. Увечері не варто приймати важливих рішень, які вимагають всебічного охоплення інформації, тому що можна упустити щось важливе. Хороший день для відпочинку, прибирання, заготовок на зиму, розв'язання побутових питань.