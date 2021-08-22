Время активных действий: астролог составила гороскоп на неделю 23-29 августа

В пятницу Луна поможет благополучно завершить дела и спланировать свои выходные.

Неделя с 23-го по 29-е августа — это период третьей четверти лунных фаз – Луна убывающая. В этот период людям комфортно входить в уже запущенный рабочий, действующий проект. Сейчас легче достичь внимания со стороны окружающих, привлечь их к своим делам.

Об этом рассказала "Телеграфу" астролог Марина Скади.

С 23 августа Солнце движется по знаку Девы, что способствует работоспособности, люди становятся более расчетливыми, тщательнее следуют установленным правилам, ответственно выполняют свои обязательства. Также этот период благоприятен для медицинских обследований, проведения курса массажа, посещения косметолога.

23 августа, понедельник, убывающая Луна в Рыбах, Венера в гармоничном аспекте с Сатурном – благоприятный день, отличное начало недели. Распределяйте силы грамотно и не бросаться в крайности – в этом случае вам удается решить большинство сложных вопросов, договориться с людьми, исправить ранее совершенные ошибки. Хорошее время для крупных покупок, приобретения техники и оборудования.

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24 августа, вторник, убывающая Луна в Рыбах до 21:57, соединяется с ретро Нептуном и в оппозиции с Меркурием. Период Луны без курса — с 12:11 до 21:57, после чего переходит в знак Овна. Вторая половина дня неблагоприятна для презентаций, активной деятельности, решения важных вопросов, т.к. все, что будет сделано в часы Луны без курса, впоследствии будет переоцениваться, т.к. развитие любого процесса пойдет не по плану. Если же вам нужно сдать отчет, проект – используйте это время. День подходит для творческой деятельности и для любых работ, где н нужно придерживаться точности в расчетах.

25 августа, среда, убывающая Луна в Овне в оппозиции с Венерой, Меркурий в оппозиции с ретро Нептуном, напряженный день, стрессы, обилие ненужных контактов и пустых разговоров, может привести к потере чувства реальности, восприятие окружающего мира может стать абсолютно другим. Увеличивается количество краж, мошенники и манипуляторы очень активны в этот день. Будьте внимательны на дорогах в качестве водителя или пешехода, а также в обращении с документами, ключами – легко их потерять.

26 августа, четверг, убывающая Луна в Овне в квадрате с ретро Плутоном, гармоничном аспекте с ретро Юпитером, Меркурий в трине с ретро Плутоном, в этот день может быть много противоречивых ситуаций, в подсознании включается желание действовать, усиливается стремление к конкуренции, однако, существует опасность столкнуться с опасными людьми, попасть в драку или ДТП. В тоже время день благоприятен для исследований, решения деловых и финансовых задач, вопросов наследства и алиментов, распределения прибыли, при условии, что эмоции будут под контролем.

27 августа, пятница, убывающая Луна в Тельце с 07:27, до этого почти всю ночь часы Луны без курса в Овне. Луна в статусе экзальтации, гармоничный аспект с Солнцем помогает благополучно завершить дела и спланировать свои выходные. Вибрации дня благоприятны для кон­кретной деятельности и выполнения практических зада­ний. Сегодня Вселенная предоставляет все шансы, чтобы достичь прочности, стабильности, опираясь на реальные возможности, расчет и конкретные условия.

28 августа, суббота, убывающая Луна в Тельце в соединении с Ураном, трине с Марсом – день благоприятен для работы, бизнеса, решения финансовых вопросов, сферы личных и деловых взаимоотношений. Тельцом управляет Венера, сильная – в управлении, в Весах, Луна в экзальтации в земном знаке – пятница и суббота очень гармоничные, лучше использовать их для работы, важных поездок, создания фундамента по любым вопросам.

29 августа, воскресенье, убывающая Луна в Тельце до 19:41, после чего переходит в знак Близнецы. Период Луны без курса – с 17:59 до 19:41. Поскольку в Близнецах Черная Луна в соединении с Северным Узлом, то возможны заблуждения. Вечером не стоит принимать важных решений, которые требуют всестороннего охвата информации, т.к. можно упустить что-то важное. Хороший день для отдыха, уборки, заготовок на зиму, решения бытовых вопросов.