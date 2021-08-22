Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 23 по 29 августа 2021 года.

Финансы порой ставятся нами на первую строчку по важности. Чтобы ваше положение в этой сфере с 23 по 29 августа улучшилось, старайтесь прислушиваться к рекомендациям астрологов.

Овен

Эксперты считают, что Овны смогут получить деньги почти сразу. Им не придется ждать своих бонусов за усердную работу. На этой неделе можно ходить по собеседованиям, рассылать резюме.

Телец

Тельцам необходимо срочно избавиться от негативных мыслей. В работе и бизнесе Тельцам понадобится напористость, но без фанатизма. На этой неделе не стоит принимать скоропалительных решений.

Близнецы

Очень важен для Близнецов на этой неделе будет внутренний настрой, а не навыки и удача. Ночные светила и планеты подарят отличную память и творческий запал. Новые сделки принесут больше забот.

Рак

Ракам стоит перестать программировать себя на поражение. С токсичными людьми стоит прервать все контакты и перестать общаться. Астрологи рекомендуют заняться самообразованием и постараться перестать искать в себе изъяны.

Лев

Для Львов на этой неделе все методы хороши. Шоппинг будет полезен на протяжении всей недели. Также можно прикупить немного новой одежды.

Дева

Астрологи рекомендуют действовать, но без излишней порывистости. Нужно продолжать следовать принятому расписанию. Окружающими будет безраздельно править желание финансовой наживы. Девам тоже стоит устроить погоню за успехом.

Весы

У Весов продолжается время удачи и успеха. Деньги сами будут идти к ним в руки. Важно лишь оставаться открытыми и готовыми к действиям.

Скорпион

Это очень благоприятное время для дорогостоящих приобретений. Можно покупать недвижимость, автомобили. Возможен благополучный обмен.

Стрелец

У Стрельцов в период на этой неделе все должно быть в полном равновесии. Это касается как работы, так и отдыха. Сейчас лучше не искать приключений, не тратить много денег.

Козерог

У Козерогов начинается очень благоприятное денежное время. На этой неделе стоит бороться за место под солнцем, причем самым активным образом.

Водолей

Водолеям стоит на этой неделе провести работу над своими мыслями. Очень важно избавиться от качеств, которые мешают добиться успеха. Все, что касается денег, будет удаваться лучше обычного. Главное сейчас — не бояться ничего нового.

Рыбы

Это очень благоприятное время, особенно для тех Рыб, которые не любят сидеть на месте. Очень полезными в финансовом плане станут новые знакомства.