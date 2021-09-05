Бізнес-гороскоп на тиждень: Скорпіонів чекають великі грошові надходження, а Дівам не варто кидати гроші на вітер

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 6 по 12 вересня 2021 року.

Щоб ваше становище у фінансовій сфері з 6 по 12 вересня покращилось, намагайтеся прислухатися до рекомендацій астрологів.

Овен

Фінансове становище досить стабільно, хоча і не блискуче. На великі ділові успіхи розраховувати не варто.

Телець

У сфері фінансів встановилася рівновага, але необхідно діяти досить обережно, спираючись на добре знайомі і перевірені методи.

Близнюки

Фінансове становище стабільне. Воно дозволяє вам запланувати і реалізувати не тільки великі покупки, але і далекі поїздки.

Рак

Якщо ви не пропустіть нагоду, то вас можуть очікувати досить прибуткові проєкти і цікаві ділові пропозиції. Важливо зосередитися на роботі і не відволікатися.

Лев

Фінансові проблеми не доставлять вам особливого занепокоєння на цьому тижні.

Діва

Грошові надходження можливі тільки в кінці тижня, тому плануйте бюджет відповідно до ваших можливостей. Не кидайте гроші на вітер.

Терези

На початку тижня можливі великі фінансові надходження. А ближче до вихідних будуть вдалими покупки для себе і для домашнього затишку.

Скорпіон

У першій половині тижня можливі великі грошові надходження. Вас чекає солідний прибуток. Вдало завершиться діловий проєкт.

Стрілець

Фінансове становище не викликає особливого занепокоєння, але багато витрачати все ж не варто. Є шанс попрацювати на майбутнє.

Козеріг

На цьому тижні фінансовий успіх буде сприяти тим, хто не боїться роботи і готовий працювати в поті чола.

Водолій

На цьому тижні вам, схоже, доведеться вживати екстрених заходів з реанімації свого бюджету. Непередбачені витрати можуть повністю його виснажити.

Риби

На цьому тижні вірогідні великі витрати, причини ж можуть виявитися різними — від гострої бізнес-необхідності, до не менше гострого раптового бажання відпочити. При цьому не варто влізати в борги.