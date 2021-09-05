Укр

Бизнес-гороскоп на неделю: Скорпионов ждут крупные денежные поступления, а Девам не стоит бросать деньги на ветер

Автор
А. Барабан
Дата публикации
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Автор
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Финансовый гороскоп на неделю Новость обновлена 05 сентября 2021, 22:44
Финансовый гороскоп на неделю

Финансовый гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака с 6 по 12 сентября 2021 года.

Чтобы ваше положение в финансовой сфере с 6 по 12 сентября улучшилось, старайтесь прислушиваться к рекомендациям астрологов.

Овен

Финансовое положение достаточно стабильно, хотя и не блестяще. На большие деловые успехи рассчитывать не стоит.

Телец

В сфере финансов установилось равновесие, но необходимо действовать достаточно осторожно, опираясь на хорошо знакомые и проверенные методы.

Близнецы

Финансовое положение стабильно. Оно позволяет вам запланировать и реализовать не только крупные покупки, но и дальние поездки. 

Рак

Если вы не упустите шанс, то вас могут ожидать достаточно прибыльные проекты и интересные деловые предложения. Важно сосредоточиться на работе и не отвлекаться. 

Лев

Финансовые проблемы не доставят вам особого беспокойства на этой неделе. 

Дева

Денежные поступления вероятны лишь в конце недели, поэтому планируйте бюджет в соответствии с вашими возможностями. Не бросайте деньги на ветер.

Весы

В начале недели возможны крупные финансовые поступления. А ближе к выходным будут удачными покупки для себя и для домашнего уюта.

Скорпион

В первой половине недели возможны крупные денежные поступления. Вас ждет солидная прибыль. Удачно завершится деловой проект. 

Стрелец

Финансовое положение не вызывает особого беспокойства, но много тратить все же не стоит. Есть шанс поработать на будущее.

Козерог

На этой неделе финансовый успех будет способствовать тем, кто не боится работы и готов трудиться в поте лица.

Водолей

На этой неделе вам, похоже, придется принимать экстренные меры по реанимации своего бюджета. Непредвиденные затраты могут полностью его истощить. 

Рыбы

На этой неделе вероятны крупные расходы, причины же могут оказаться самыми различными — от острой бизнес-необходимости, до не менее острого внезапного желания отдохнуть. При этом не стоит влезать в долги.

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