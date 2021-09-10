Гороскоп на 10 вересня: Овнам не можна показувати агресію, а Козерогам — заводити службові романи

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 10 вересня 2021 року.

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 10 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Намагайтеся сьогодні бути більш чемними з оточуючими людьми. Не показуйте нікому агресії і прагніть до компромісів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні вам можуть надійти пропозиції про нову роботу. Можливі романтичні знайомства.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Близнюкам не варто у всьому покладатися тільки лише на своє красномовство і харизму. Дуже важливо виглядати на всі сто!

Рак (22 червня — 22 липня)

Важливо не бути нав’язливими. День обіцяє бути емоційним і насиченим. Діліться хорошим настроєм з оточуючими.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Настав ідеальний час для навчання. Також день корисний для короткочасних поїздок, здійснення покупок. Корисно змінити обстановку навколо себе.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Не можна втрачати пильність при виборі рішення, шляху або посади. Мета може виявитися з підступом.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

У такі дні в сфері роботи і грошей важливо вичікувати, не квапити події. Ретельно продумуйте свої плани. Якщо випаде можливість, краще нею скористатися.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Астрологи радять замислитися про зміни в житті. Почати з чистого аркуша — відмінне гасло на цей день!

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Весь необхідний фундамент був закладений в попередні дні. Справа залишилася за малим — спостерігати і використовувати будь-які можливості.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

З самого ранку з вами поруч удача. Необхідно остерігатися службових романів, любовних трикутників.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Це відмінний день для поїздок, нових знайомств. Заздрість — почуття дуже руйнівне, тому уникайте її. Не слухайте тих, хто вічно чимось незадоволений.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Відмінний день для самоаналізу. Можна поритися в минулому і спробувати виявити причини своїх помилок.