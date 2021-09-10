Гороскоп на 10 сентября: Овнам нельзя показывать агрессию, а Козерогам - заводить служебные романы

Астрологический прогноз на пятницу, 10 сентября 2021 года.

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Старайтесь сегодня быть более учтивыми с окружающими людьми. Не показывайте никому агрессии и стремитесь к компромиссам.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня вам могут поступить предложения о новой работе. Возможны романтические знакомства.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам не стоит во всем полагаться только лишь на свое красноречие и харизму. Очень важно выглядеть на все сто!

Рак (22 июня — 22 июля)

Важно не быть навязчивыми. День обещает быть эмоциональным и насыщенным. Делитесь хорошим настроением с окружающими.

Лев (23 июля — 23 августа)

Настало идеальное время для обучения. Также день полезен для кратковременных поездок, совершения покупок. Полезно сменить обстановку вокруг себя.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Нельзя терять бдительность при выборе решения, пути или должности. Цель может оказаться с подвохом.

Весы (24 сентября — 23 октября)

В такие дни в сфере работы и денег важно выжидать, не торопя события. Тщательно продумывайте свои планы. Если представится возможность, лучше ею воспользоваться.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Астрологи советуют задуматься о переменах в жизни. Начать с чистого листа — отличный лозунг на этот день!

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Весь необходимый фундамент был заложен в предыдущие дни. Дело осталось за малым — наблюдать и использовать любые возможности.

Козерог (22 декабря — 19 января)

С самого утра с вами рядом удача. Необходимо остерегаться служебных романов, любовных треугольников.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Это отличный день для поездок, новых знакомств. Зависть — чувство очень разрушительное, поэтому избегайте ее. Не слушайте тех, кто вечно чем-то недоволен.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Отличный день для самоанализа. Можно порыться в прошлом и попробовать поискать причины своих ошибок.