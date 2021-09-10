Гороскоп на 10 сентября: Овнам нельзя показывать агрессию, а Козерогам - заводить служебные романы
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Астрологический прогноз на пятницу, 10 сентября 2021 года.
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Старайтесь сегодня быть более учтивыми с окружающими людьми. Не показывайте никому агрессии и стремитесь к компромиссам.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Сегодня вам могут поступить предложения о новой работе. Возможны романтические знакомства.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Близнецам не стоит во всем полагаться только лишь на свое красноречие и харизму. Очень важно выглядеть на все сто!
Рак (22 июня — 22 июля)
Важно не быть навязчивыми. День обещает быть эмоциональным и насыщенным. Делитесь хорошим настроением с окружающими.
Лев (23 июля — 23 августа)
Настало идеальное время для обучения. Также день полезен для кратковременных поездок, совершения покупок. Полезно сменить обстановку вокруг себя.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Нельзя терять бдительность при выборе решения, пути или должности. Цель может оказаться с подвохом.
Весы (24 сентября — 23 октября)
В такие дни в сфере работы и денег важно выжидать, не торопя события. Тщательно продумывайте свои планы. Если представится возможность, лучше ею воспользоваться.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Астрологи советуют задуматься о переменах в жизни. Начать с чистого листа — отличный лозунг на этот день!
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Весь необходимый фундамент был заложен в предыдущие дни. Дело осталось за малым — наблюдать и использовать любые возможности.
Козерог (22 декабря — 19 января)
С самого утра с вами рядом удача. Необходимо остерегаться служебных романов, любовных треугольников.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Это отличный день для поездок, новых знакомств. Зависть — чувство очень разрушительное, поэтому избегайте ее. Не слушайте тех, кто вечно чем-то недоволен.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Отличный день для самоанализа. Можно порыться в прошлом и попробовать поискать причины своих ошибок.
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