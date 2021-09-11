Гороскоп на 11 вересня: у Скорпіонів вдалий час для любовних пригод, а у Терезів — для нових починань

Астрологічний прогноз на суботу, 11 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Сьогодні варто дати відсіч і перестати терпіти небажані обставини — пора міняти те, що не влаштовує в житті. При цьому важливо пам’ятати не тільки про свої, а й про чужі інтереси. Найголовніше — витримати баланс, щоб випадково не перейти дорогу оточуючим людям.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні у зірок і планет відзначається енергетичний підйом. Це позитивно позначиться на вашій удачі і настрої, самопочутті і продуктивності. Це ідеальний час для підвищеної активності у всіх сферах життя. У вас буде можливість досягти успіху відразу в декількох напрямках.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Ідеальний час для навчання, підвищення кваліфікації — такий досвід допоможе вийти на новий рівень в бізнесі, просунутися в кар’єрі. Але не лінуйтеся: цей день підходить тільки для активних дій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Сьогодні зірки радять не лінуватися, не губитися, а кинути всі сили на досягнення важливої мети. Особливо потрібно постаратися в критичній ситуації, коли піджимає час, загострилися емоції або процес підходить до небезпечної межі. У запущеному випадку доведеться попросити про допомогу.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні належить відстоювати свої інтереси і права. Найефективнішим інструментом у вирішенні проблеми будуть чіткі юридичні механізми. Навпаки, в особистих відносинах зберігається позитивна динаміка.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Події дня нагадають про те, що неможливо втекти від справ, зобов’язань і насущних проблем. Варто конкретизувати свої цілі і довести розпочате до кінця, інакше привиди минулого будуть довго нагадувати про себе. Корисно проявити більше відповідальності, хазяйновитість, зайнятися родиною або заробітком.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Вдалий час для нових починань, проектів. Сьогодні ви будете натхненні, у вас з’являться творчі пориви. У любовної сфері необхідно тимчасово взяти паузу. В цей час краще зайнятися роботою.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Не шкодуйте сил для досягнення своїх цілей. Присвячуйте час для того, що ви вважаєте на даний момент найважливішим. День прекрасно підходить для ділових поїздок, нових знайомств і любовних пригод.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні краще економити, — як час, так і гроші. На роботі з’являться нові можливості, за які можна буде зачепитися. Це не час для ревнощів. Варто спокійно обговорити свої почуття з другою половинкою.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні найбільше вас буде прикрашати скромність. Навчіться тримати себе в рамках і прагнути до поміркованості в усьому. Не намагайтеся всидіти на двох стільцях — доведеться вибирати між роботою і любов’ю.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Дуже важливо сьогодні виглядати на п’ять з плюсом, щоб подобатися собі і оточуючим. Це істотно підніме вашу самооцінку і успіх як у протилежної статі, так і в роботі. Справи підуть як по маслу, деякі проблеми вирішаться самі собою.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Найнебезпечнішим ворогом для вас сьогодні буде банальна байдужість. Варто приділяти більше часу справам, але і не забувати про те, що кохана людина хоче уваги і ласки. Це хороший день для того, щоб відвідати рідних і близьких, призначити побачення, провести вечір з родиною.