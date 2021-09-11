Гороскоп на 11 сентября: у Скорпионов удачное время для любовных приключений, а у Весов - для новых начинаний

Астрологический прогноз на субботу, 11 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 11 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Сегодня стоит дать отпор и перестать терпеть нежелательные обстоятельства — пора менять то, что не устраивает в жизни. При этом важно помнить не только о своих, но и о чужих интересах. Самое главное — выдержать баланс, чтобы случайно не перейти дорогу окружающим людям.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Сегодня у звезд и планет отмечается энергетический подъем. Это позитивно скажется на вашей удаче и настроении, самочувствии и продуктивности. Это идеальное время для повышенной активности во всех сферах жизни. У вас будет возможность преуспеть сразу в нескольких направлениях.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Идеальное время для обучения, повышения квалификации — такой опыт поможет выйти на новый уровень в бизнесе, продвинуться в карьере. Но не ленитесь: этот день подходит только для активных действий.

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня звезды советуют не лениться, не теряться, а бросить все силы на достижение важной цели. Особенно нужно постараться в критической ситуации, когда поджимает время, обострились эмоции или процесс подходит к опасной черте. В запущенном случае придется попросить о помощи.

Лев (23 июля — 23 августа)

Сегодня предстоит отстаивать свои интересы и права. Самым эффективным инструментом в решении проблемы будут четкие юридические механизмы. Напротив, в личных отношениях сохраняется позитивная динамика.

Дева (24 августа — 23 сентября)

События дня напомнят о том, что невозможно убежать от дел, обязательств и насущных проблем. Стоит конкретизировать свои цели и довести начатое до конца, иначе призраки прошлого будут долго напоминать о себе. Полезно проявить больше ответственности, хозяйственности, заняться семьей или заработком.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Удачное время для новых начинаний, проектов. Сегодня вы будете воодушевлены, у вас появятся творческие порывы. В амурной сфере необходимо временно взять паузу. В это время лучше заняться работой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Не жалейте сил для достижения своих целей. Посвящайте время тому, что вы считаете на данный момент самым важным. День прекрасно подходит для деловых поездок, новых знакомств и любовных приключений.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Сегодня лучше экономить, — как время, так и деньги. На работе появятся новые возможности, за которые можно будет зацепиться. Это не время для ревности. Стоит спокойно обговорить свои чувства со второй половинкой.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня больше всего вас будет красить скромность. Научитесь держать себя в рамках и стремиться к умеренности во всем. Не пытайтесь усидеть на двух стульях — придется выбирать между работой и любовью.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Очень важно сегодня выглядеть на пять с плюсом, чтобы нравиться себе и окружающим. Это существенно поднимет вашу самооценку и успех как у противоположного пола, так и в работе. Дела пойдут как по маслу, некоторые проблемы решатся сами собой.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Самым опасным врагом для вас сегодня будет банальное равнодушие. Стоит уделять больше времени делам, но и не забывать про то, что любимый человек хочет внимания и ласки. Это хороший день для того, чтобы навестить родных и близких, назначить свидание, провести вечер с семьей.