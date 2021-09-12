Астрологічний прогноз на неділю, 12 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 12 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Постарайтеся проявляти більше тактовності по відношенню до близьких людей. Сварки вам сьогодні точно ні до чого. У фінансових справах, в роботі і в бізнесі вам знадобиться більше розважливості і хитрості.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Зірки обіцяють сьогодні вдалий збіг обставин, щоб проявити себе і закласти базу для майбутніх успіхів. Рекомендується братися за найскладніші доручення і завдання — тоді професіоналізм не залишиться непоміченим, що допоможе піднятися на кілька щаблів по сходах самореалізації.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Сьогодні можливий наплив упереджених емоцій. Загальний фон дня — чергування невдоволення з розчаруванням, брак сил з моментами зневіри. У всьому цьому не буде нічого особистого: так відчувається енергетичний спад після яскравих днів. У такій ситуації краще всього концентруватися на рутинних справах.

Рак (22 червня — 22 липня)

Намагайтеся сьогодні не відволікатися на дрібні справи, робити те, що запланували раніше. День ідеально підходить для оплати боргів і штрафів. Також в цей день можна сміливо витрачати гроші на подарунки близьким людям.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Бійтеся токсичних людей, недоброзичливців і ворогів. Багато з них будуть діяти приховано, тому біда може прийти раптово. Даруйте близьким людям любов, а з колегами і товаришами спілкуйтеся максимально чемно.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Настав день, коли необхідно повернутися до старих справ і проблем. Найближчої доби їх вийде з легкістю вирішити і поставити в складних питаннях довгоочікувану крапку. Відкладати точно не варто, так як потім навряд чи вдасться знайти для цього час.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Деструктивна енергетика зірок і планет, що переважаюсь сьогодні, може змусити вас робити невірні вчинки. Астрологи радять бути обережними, приймаючи важливі рішення і не змінюючи планів на день. У коханні та стосунках з оточуючими експерти рекомендують залишатися собою.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні високі шанси зустріти приємну і вірну людину, яка може стати вашою другою половинкою або хорошим другом в майбутньому. Якщо ви вже в стосунках, намагайтеся не проявляти ревнощів.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

У спілкуванні з людьми будь-якого ступеня близькості, віку і статусу потрібно проявляти більше терпіння і тактовності. Це дозволить спілкуватися без взаємних образ навіть в найскладніших ситуаціях. Вечір краще провести далеко від злободенних проблем і домашніх турбот, в розслабленому стані.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Дійте максимально сміливо і зухвало, і позитивний результат не змусить себе довго чекати. Йдеться про всі сфери життя. Якщо не вистачає мотивації на якісь нові справи, не турбуйтеся. Завжди можна зайнятися чимось актуальним на поточний момент або просто відпочити.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Намагайтеся мати під рукою план "Б". У такі дні плани можуть зриватися через непередбачені обставини. Увечері корисно буде побути в тиші і спокої. Не варто відвідувати людних місць. Особливу увагу приділяйте почуттю обов’язку — не відкладайте на потім важливих справ.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У цю добу буде простіше вибирати виключно кращі методи для вирішення злободенних питань. Зірки пропонують розкрити в собі стратега. Заслуги будуть відзначені, але не відразу: перший час єдиною людиною, яка визнає успіхи, опинитеся ви самі.