Астрологический прогноз на воскресенье, 12 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Постарайтесь проявлять больше тактичности по отношению к близким людям. Ссоры вам сегодня точно ни к чему. В финансовых делах, в работе и в бизнесе вам понадобится больше расчетливости и хитрости.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Звезды сулят сегодня удачное стечение обстоятельств, чтобы проявить себя и заложить базу для будущих успехов. Рекомендуется браться за самые сложные поручения и задачи — тогда профессионализм не останется незамеченным, что поможет подняться на несколько ступеней по лестнице самореализации.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сегодня возможен наплыв предвзятых эмоций. Общий фон дня — чередование недовольства с разочарованием, нехватки сил с моментами уныния. Во всем этом не будет ничего личного: так ощущается энергетический спад после ярких дней. В такой ситуации лучше всего сконцентрироваться на рутинных делах.

Рак (22 июня — 22 июля)

Старайтесь сегодня не отвлекаться на мелкие дела и суету, делать то, что запланировали ранее. День идеально подходит для оплаты долгов и штрафов. Также в этот день можно смело тратить деньги на подарки близким людям.

Лев (23 июля — 23 августа)

Опасайтесь токсичных людей, недоброжелателей и врагов. Многие из них будут действовать скрытно, поэтому беда может прийти внезапно. Дарите близким людям любовь, а с коллегами и товарищами общайтесь максимально учтиво.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Настал день, когда необходимо вернуться к старым делам и проблемам. В ближайшие сутки их получится с легкостью разрешить и поставить в сложных вопросах долгожданную точку. Откладывать точно не стоит, так как потом вряд ли удастся найти для этого время.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Деструктивная энергетика звезд и планет, преобладающая сегодня, может заставить вас совершать неверные поступки. Астрологи советуют быть предельно осторожными, принимая важные решения и не меняя планов на день. В любви и отношениях с окружающими эксперты рекомендуют оставаться собой.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Сегодня высоки шансы встретить приятного и верного человека, который может стать вашей второй половинкой или хорошим другом в обозримом будущем. Если вы уже в отношениях, старайтесь не проявлять ревности.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

В общении с людьми любой степени близости, возраста и статуса потребуется проявлять больше терпения и тактичности. Это позволит общаться без взаимных обид даже в самых непростых ситуациях. Вечер лучше провести вдали от злободневных проблем и домашних забот, в расслабленном состоянии.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Действуйте максимально смело и дерзко, и положительный результат не заставит себя долго ждать. Речь идет обо всех сферах жизни. Если не хватает мотивации на какие-то новые дела, не расстраивайтесь. Всегда можно заняться чем-то актуальным на текущий момент или просто отдохнуть.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Старайтесь иметь под рукой план "Б". В такие дни планы могут срываться из-за непредвиденных обстоятельств. Вечером полезно будет оказаться в тишине и покое дома. Не стоит посещать людных мест. Особое внимание уделяйте чувству долга — не откладывайте на потом важных дел.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

В эти сутки будет проще обычного выбирать исключительно лучшие методы для решения злободневных вопросов. Звезды предлагают раскрыть в себе стратега. Заслуги будут отмечены, но не сразу: первое время единственным человеком, который признает успехи, окажитесь вы сами.