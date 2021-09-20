Гороскоп на 20 вересня: Водоліям не варто ділитися планами, а Стрільцям — брати гроші в борг

Астрологічний прогноз на понеділок, 20 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 20 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Кожен свій крок краще продумувати і зважувати. Не потрібно починати в цей день нові відносини або поспішати закінчувати старі.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Бійтесь заздрісників, недоброзичливців і ворогів. Довіряйте своїй інтуїції і не бійтеся приймати важливі рішення самотужки. Не просіть допомоги у тих, хто вас недолюблює.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Експерти рекомендують не міняти плани в останню секунду. Поспішні рішення в любові приведуть до того, що успіх зміниться проблемами.

Рак (22 червня — 22 липня)

Доба вдала для початку нових справ і реалізації планів. Правда, важливо розбиратися в людях, але, на щастя, фальшиві приятелі самі проявлять себе.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Це буде день великих змін. У любові і в фінансовій сфері посміхнеться удача.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

День розпочнеться з виконання рутинних завдань, які можуть сильно втомити. Сьогодні вдасться розгледіти нові можливості і отримати несподівану допомогу.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Експерти рекомендують частіше довіряти шостому відчуттю, особливо в питаннях любовного характеру. Ще цей день ідеально підходить для будь-яких нових починань, покупок і зміни обстановки.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Позитивний настрій забезпечить успішне ведення справ. Уваги зажадають колеги, і взаєморозуміння забезпечить продуктивну роботу.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Настає ідеальний час для кохання, романтики, знайомств і флірту. Не беріть гроші в борг і не відмовляйтеся від спілкування.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Бажано не поспішати з прийняттям рішень. Корисними будуть покупки і розваги.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Не діліться в цей день планами з оточуючими. Намагайтеся менше взаємодіяти з токсичними і неприємними людьми.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У спілкуванні з людьми доведеться запастися терпінням. Не можна зараз робити поспішних висновків, проявляти імпульсивність. Не зайвою буде і самокритика.