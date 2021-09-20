Гороскоп на 20 сентября: Водолеям не стоит делиться планами, а Стрельцам - брать деньги в долг
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Астрологический прогноз на понедельник, 20 сентября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Каждый свой шаг лучше продумывать и взвешивать. Не нужно начинать в этот день новые отношения или торопиться заканчивать старые.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Опасайтесь завистников, недоброжелателей и врагов. Доверяйте своей интуиции и не бойтесь принимать важные решения в одиночку. Не просите помощи у тех, кто вас недолюбливает.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Эксперты рекомендуют не менять планы в последнюю секунду. Скоропалительные решения в любви приведут к тому, что успех сменится проблемами.
Рак (22 июня — 22 июля)
Сутки удачны для начала новых дел и реализации планов. Правда, важно разбираться в людях, но, к счастью, ложные приятели сами проявят себя.
Лев (23 июля — 23 августа)
Это будет день больших изменений. В любви и в финансовой сфере улыбнется удача.
Дева (24 августа — 23 сентября)
День начнется с выполнения рутинных задач, которые могут сильно утомить. Сегодня удастся разглядеть новые возможности и получить неожиданную помощь.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Эксперты рекомендуют почаще доверять шестому чувству, особенно в вопросах любовного характера. Еще этот день идеально подходит для любых новых начинаний, покупок и смены обстановки.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Позитивный настрой обеспечит успешное ведение дел. Внимания потребуют коллеги, и взаимопонимание обеспечит продуктивную работу.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Наступает идеальное время для любви, романтики, знакомств и флирта. Не берите деньги в долг и не отказывайтесь от общения.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Желательно не спешить с принятием решений. Полезными будут покупки и развлечения.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Не делитесь в этот день планами с окружающими. Старайтесь меньше взаимодействовать с токсичными и неприятными людьми.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
В общении с людьми придется запастись терпением. Нельзя сейчас делать скоропалительных выводов, проявлять импульсивность. Не лишней будет и самокритика.
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