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Ті ще скнари: самі жадібні чоловіки за знаком Зодіаку

Автор
Тетяна Кармазіна
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Самі жадібні знаки Зодіаку серед чоловіків
Самі жадібні знаки Зодіаку серед чоловіків

Названо три жадібних чоловіків за знаком Зодіаку

Астрологи, які раніше розповіли про найбільш "ідеальних" представників гороскопу в якості чоловіків, склали рейтинг найбільш жадібних і егоїстичних чоловіків серед всіх знаків Зодіаку.

Телець

Чоловік-Телець не стане дарувати подарунки своїй другій половинці чисто з принципу, тому що впевнений, що любов — це духовне відчуття, яке не потрібно підкріплювати брюликами або квітами. У відносинах з представником цього знаку можна не розраховувати на затяжний цукерково-букетний період.

Козеріг

Козеріг — це земний знак, який зовсім не схильний ділитися своїм майном з іншими людьми. Його характерними рисами є честолюбство і жадібність, тому вони будуть прагнути до накопичення. Робити він це буде методами, про які згодом буде шкодувати.

Діва

Чоловіки, народжені під цим знаком, швидше практичні, ніж по-справжньому жадібні. Представники цього знаку не люблять витрачати гроші даремно, але готові вкластися в потрібну покупку. Діва не стане задаровувати малознайому пасію, щоб переконатися, що вона крутить з ним шури-мури не заради грошей.

Нагадаємо, що раніше астрологи розповіли, за чоловіків яких знаків Зодіаку не сумніваючись варто йти під вінець.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія #Астропрогноз
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