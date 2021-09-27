Гороскоп на 27 вересня: Козерогам потрібно уникати ревнощів, а Тельцям - усамітнення
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Астрологічний прогноз на понеділок, 27 вересня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Овнам варто позбутися поганих спогадів і налаштуватися на позитив. Великий успіх чекає всіх, хто знаходиться в пошуках своєї другої половинки.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Експерти рекомендують уникати усамітнення. Якщо тримати негатив в собі, він може вилитися в ще більші проблеми.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Якщо давно планували щось зробити, то зараз найвдаліший для цього час. У другій половині дня бажано бути обережніше з грошима — вірогідні втрати через довірливість.
Рак (22 червня — 22 липня)
Важливо в цей день фокусуватися на головному, налаштувавшись на внутрішню гармонію. Це принесе щось цікаве в життя.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Ідеальний день для переоцінки життєвих принципів і цінностей. Багато з них виявляться негативними.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Цей день добре підходить для виправлення минулих помилок. Також він ідеальний для любовних зізнань, знайомств, флірту.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Експерти не рекомендують приймати в розрахунок нав’язливу думка оточуючих. Потрібно думати своєю головою і спиратися на особистий досвід.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Скорпіонам не варто пускати справи на самоплив, інакше це буде загрожувати великими проблемами. Важливі рішення краще приймати на основі свого життєвого досвіду.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Це сприятливий час для пошуку другої половинки. Нічні світила і планети допоможуть в цей день відкрити в собі нові таланти.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Намагайтеся уникати жадібності і ревнощів. У любовній сфері ці почуття будуть вкрай негативно позначатися на ваші успіхи.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Сьогодні намагайтеся спілкуватися більше з щирими і добрими людьми. Гарний час, щоб навчитися відокремлювати друзів від ворогів.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Астрологи радять розкрити в собі стратега. Заслуги будуть відзначені, але не відразу: перший час єдиною людиною, яка визнає успіхи, опинитесь ви самі.
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