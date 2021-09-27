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Гороскоп на 27 вересня: Козерогам потрібно уникати ревнощів, а Тельцям - усамітнення

Автор
Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 27 вересня 2021
Гороскоп на 27 вересня 2021

Астрологічний прогноз на понеділок, 27 вересня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 27 вересня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овнам варто позбутися поганих спогадів і налаштуватися на позитив. Великий успіх чекає всіх, хто знаходиться в пошуках своєї другої половинки.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Експерти рекомендують уникати усамітнення. Якщо тримати негатив в собі, він може вилитися в ще більші проблеми.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Якщо давно планували щось зробити, то зараз найвдаліший для цього час. У другій половині дня бажано бути обережніше з грошима — вірогідні втрати через довірливість.

Рак (22 червня — 22 липня)

Важливо в цей день фокусуватися на головному, налаштувавшись на внутрішню гармонію. Це принесе щось цікаве в життя.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Ідеальний день для переоцінки життєвих принципів і цінностей. Багато з них виявляться негативними.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Цей день добре підходить для виправлення минулих помилок. Також він ідеальний для любовних зізнань, знайомств, флірту.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Експерти не рекомендують приймати в розрахунок нав’язливу думка оточуючих. Потрібно думати своєю головою і спиратися на особистий досвід.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіонам не варто пускати справи на самоплив, інакше це буде загрожувати великими проблемами. Важливі рішення краще приймати на основі свого життєвого досвіду.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Це сприятливий час для пошуку другої половинки. Нічні світила і планети допоможуть в цей день відкрити в собі нові таланти.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Намагайтеся уникати жадібності і ревнощів. У любовній сфері ці почуття будуть вкрай негативно позначатися на ваші успіхи.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Сьогодні намагайтеся спілкуватися більше з щирими і добрими людьми. Гарний час, щоб навчитися відокремлювати друзів від ворогів.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Астрологи радять розкрити в собі стратега. Заслуги будуть відзначені, але не відразу: перший час єдиною людиною, яка визнає успіхи, опинитесь ви самі.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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