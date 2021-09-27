Укр

Гороскоп на 27 сентября: Козерогам нужно избегать ревности, а Тельцам - уединения

Автор
Татьяна Кармазина
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Гороскоп на 27 сентября 2021
Гороскоп на 27 сентября 2021

Астрологический прогноз на понедельник, 27 сентября 2021 года

"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам стоит избавиться от плохих воспоминаний и настроиться на позитив. Большой успех ждет всех, кто находится в поисках своей второй половинки.

Телец (21 апреля — 21 мая)

Эксперты рекомендуют избегать уединения. Если держать негатив в себе, он может вылиться в еще большие проблемы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Если давно планировали что-то сделать, то сейчас самое удачное для этого время. Во второй половине дня желательно быть осторожнее с деньгами — вероятны потери из-за доверчивости.

Рак (22 июня — 22 июля)

Важно в этот день фокусироваться на главном, настроившись на внутреннюю гармонию. Это принесет что-то интересное в жизнь.

Лев (23 июля — 23 августа)

Идеальный день для переоценки жизненных принципов и ценностей. Многие из них окажутся негативными.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Этот день хорошо подходит для исправления прошлых ошибок. Также он идеален для любовных признаний, знакомств, флирта.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Эксперты не рекомендуют принимать в расчет навязчивое мнение окружающих. Нужно думать своей головой и опираться на личный опыт.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Скорпионам не стоит пускать дела на самотек, иначе это будет чревато большими проблемами. Важные решения лучше принимать на основе своего жизненного опыта.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Это благоприятное время для поиска второй половинки. Ночные светила и планеты помогут в этот день открыть в себе новые таланты.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Старайтесь избегать жадности и ревности. В амурной сфере эти чувства будут крайне негативно сказываться на ваших успехах.

Водолей (20 января — 19 февраля)

Сегодня старайтесь общаться больше с искренними и добрыми людьми. Хорошее время, чтобы научиться отделять друзей от врагов.

Рыбы (20 февраля — 20 марта)

Астрологи советуют раскрыть в себе стратега. Заслуги будут отмечены, но не сразу: первое время единственным человеком, который признает успехи, окажитесь вы сами.

Теги:
#Гороскоп #Знаки Зодиака #Астрология
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