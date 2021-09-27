Гороскоп на 27 сентября: Козерогам нужно избегать ревности, а Тельцам - уединения
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 51
Астрологический прогноз на понедельник, 27 сентября 2021 года
"Телеграф" публикует гороскоп для всех знаков Зодиака на 27 сентября, в котором расскажет, какие сюрпризы приготовили звезды и что советуют астрологи, чтобы избежать неприятностей в этот день.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овнам стоит избавиться от плохих воспоминаний и настроиться на позитив. Большой успех ждет всех, кто находится в поисках своей второй половинки.
Телец (21 апреля — 21 мая)
Эксперты рекомендуют избегать уединения. Если держать негатив в себе, он может вылиться в еще большие проблемы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Если давно планировали что-то сделать, то сейчас самое удачное для этого время. Во второй половине дня желательно быть осторожнее с деньгами — вероятны потери из-за доверчивости.
Рак (22 июня — 22 июля)
Важно в этот день фокусироваться на главном, настроившись на внутреннюю гармонию. Это принесет что-то интересное в жизнь.
Лев (23 июля — 23 августа)
Идеальный день для переоценки жизненных принципов и ценностей. Многие из них окажутся негативными.
Дева (24 августа — 23 сентября)
Этот день хорошо подходит для исправления прошлых ошибок. Также он идеален для любовных признаний, знакомств, флирта.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Эксперты не рекомендуют принимать в расчет навязчивое мнение окружающих. Нужно думать своей головой и опираться на личный опыт.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Скорпионам не стоит пускать дела на самотек, иначе это будет чревато большими проблемами. Важные решения лучше принимать на основе своего жизненного опыта.
Стрелец (23 ноября — 21 декабря)
Это благоприятное время для поиска второй половинки. Ночные светила и планеты помогут в этот день открыть в себе новые таланты.
Козерог (22 декабря — 19 января)
Старайтесь избегать жадности и ревности. В амурной сфере эти чувства будут крайне негативно сказываться на ваших успехах.
Водолей (20 января — 19 февраля)
Сегодня старайтесь общаться больше с искренними и добрыми людьми. Хорошее время, чтобы научиться отделять друзей от врагов.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Астрологи советуют раскрыть в себе стратега. Заслуги будут отмечены, но не сразу: первое время единственным человеком, который признает успехи, окажитесь вы сами.
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-
- Дата публикации
-
- Категория
-