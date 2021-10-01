Гороскоп на 1 жовтня: Левам не варто поспішати з рішеннями, а Водоліям — давати чи брати в борг

Астрологічний прогноз на п’ятницю, 1 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не поспішайте сліпо довіряти оточуючим. Серед колег і товаришів можуть бути недоброзичливці. Найкраще провести день в спокої.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Експерти рекомендують не соромитися звертатися до тих, хто може надати підтримку. Не варто намагатися впоратися з усім поодинці.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Це прекрасний день для роботи над незакінченими проектами. Також користь принесе шопінг. Можливо, вам в голову прийдуть нові ідеї.

Рак (22 червня — 22 липня)

Цей день принесе багато спілкувань. Варто прислухатися до порад авторитетних людей, щоб визначитися, чим можна зайнятися в житті в найближче майбутнє.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Сьогодні можна не боятися йти на компроміси. Поспішні рішення приведуть до великих проблем.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Ця п’ятниця відмінно підходить для навчання, отримання нових знань і досвіду. Вечір краще провести в колі близьких людей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Сьогодні варто зайнятися розв’язанням злободенних проблем. Другу половину дня постарайтеся провести в компанії родичів.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Експерти рекомендують перестрахуватися і не ризикувати. Головне — слідувати підказкам своєї інтуїції.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не перекладайте ні на кого свою відповідальність. До невдач ставитеся філософськи.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Експерти рекомендують відкласти будь-які фінансові питання. У стандартних ситуаціях сьогодні вірогідні зриви і втрати.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Будьте обережні у фінансових справах і робочих питаннях. Не слід давати і брати в борг.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Нічні світила і планети рекомендують бути уважніше: сьогодні з’явиться реальна можливість стати щасливішим. Бажане обов’язково стане реальним.