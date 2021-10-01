Гороскоп на 1 жовтня: Левам не варто поспішати з рішеннями, а Водоліям — давати чи брати в борг
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Астрологічний прогноз на п’ятницю, 1 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 1 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Не поспішайте сліпо довіряти оточуючим. Серед колег і товаришів можуть бути недоброзичливці. Найкраще провести день в спокої.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Експерти рекомендують не соромитися звертатися до тих, хто може надати підтримку. Не варто намагатися впоратися з усім поодинці.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Це прекрасний день для роботи над незакінченими проектами. Також користь принесе шопінг. Можливо, вам в голову прийдуть нові ідеї.
Рак (22 червня — 22 липня)
Цей день принесе багато спілкувань. Варто прислухатися до порад авторитетних людей, щоб визначитися, чим можна зайнятися в житті в найближче майбутнє.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Сьогодні можна не боятися йти на компроміси. Поспішні рішення приведуть до великих проблем.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Ця п’ятниця відмінно підходить для навчання, отримання нових знань і досвіду. Вечір краще провести в колі близьких людей.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Сьогодні варто зайнятися розв’язанням злободенних проблем. Другу половину дня постарайтеся провести в компанії родичів.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Експерти рекомендують перестрахуватися і не ризикувати. Головне — слідувати підказкам своєї інтуїції.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не перекладайте ні на кого свою відповідальність. До невдач ставитеся філософськи.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Експерти рекомендують відкласти будь-які фінансові питання. У стандартних ситуаціях сьогодні вірогідні зриви і втрати.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
Будьте обережні у фінансових справах і робочих питаннях. Не слід давати і брати в борг.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Нічні світила і планети рекомендують бути уважніше: сьогодні з’явиться реальна можливість стати щасливішим. Бажане обов’язково стане реальним.
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