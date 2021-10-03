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Гороскоп на 3 жовтня: Левам потрібно позбутися ілюзій, а Козерогам — не копатися в минулому

Автор
Тетяна Кармазіна
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Гороскоп на 3 жовтня 2021
Гороскоп на 3 жовтня 2021

Астрологічний прогноз на неділю, 3 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 3 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Зосередьтеся сьогодні на позитивних цілях. Робити рішучих кроків в любовній сфері в цей день не варто.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Сьогодні потрібно буде рахуватися з чужим часом і принципами. Категорично заборонено вплутуватися в конфлікти з ким-небудь: краще візьміть вичікувальну паузу, щоб потім нанести нищівний удар.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Астрологи радять в такі дні не перевантажувати себе турботами і справами на роботі. В любові не варто ховати своїх емоцій.

Рак (22 червня — 22 липня)

Нав’язливі думки оточуючих сьогодні необхідно обходити стороною, щоб не збитися зі шляху. Слухайте себе і своє шосте чуття, і тоді все буде добре.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Астрологи радять позбутися від ілюзій, щоб уникнути розчарування в людях. Приймайте речі такими, якими вони є.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Робочі поїздки, переїзди не принесуть нічого доброго, так що краще перенести їх на інший час. Пощастить у любовної сфері.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Астрологи радять сьогодні бути в гарному настрої, щоб нейтралізувати непомітно назріваючу проблему. Пам’ятайте, що завдяки простій усмішці можна обеззброїти будь-яких недоброзичливців.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Сьогодні необхідно проаналізувати свої тривоги, щоб не "тягнути" в нове життя колишні проблеми. Зараз потрібно зрозуміти, чого ви хочете від майбутнього.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не давайте собі сьогодні ніяких обіцянок. Не варто кидатися словами.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Астрологи радять не копатися в минулому, намагаючись знайти відповіді на хвилюючі питання. Варто зайнятися пошуками нових захоплень.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Насуваються життєві зміни. У цей день потрібно впоратися з занепокоєнням і прислухатися до голосу своєї інтуїції. Не розказуйте нікому про свої плани.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Варто зайнятися домашнім прибиранням. Другу половину дня присвятіть релаксації.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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