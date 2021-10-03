Бізнес-гороскоп на тиждень: Терезам потрібно виправити минулі помилки, а Дівам — не ризикувати

Фінансовий гороскоп на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 4 по 10 жовтня 2021 року

Щоб ваше становище у фінансовій сфері з 4 по 10 жовтня покращилось, намагайтеся прислухатися до порад астрологів.

Овен

Експерти рекомендують на цьому тижні тимчасово нікому не розповідати про свої успіхи на роботі. Так можна спровокувати появу заздрісників, а це ні до чого хорошого не приведе. Не розкривайте рота без причини.

Телець

Сприятливий час для пошуку нової роботи, зміни діяльності. На цьому тижні варто скористатися шостим чуттям. Сила власної інтуїції допоможе людям цього знаку приймати важливі робочі і фінансові рішення, обходити стороною фінансові негаразди.

Близнюки

Позитивна установка на цьому тижні допоможе налагодити відносини з колегами і начальством, а також знайти нових клієнтів. У вихідні не варто вирушати в далекі поїздки. Це може призвести до втрати фінансів.

Рак

На цьому тижні Ракам може сильно не везти з грошима. Якщо не будуть працювати нові проекти, варто повернутися до старих, які надихали раніше. З грошима варто бути економніше.

Лев

Експерти рекомендують уникати надмірної активності з 7 жовтня. До цього числа необхідно звільнитися від обов’язків якомога швидше, щоб другу половину тижня присвятити особистим справам і відпочинку.

Діва

Основу фінансового успіху становитиме дотримання принципів, правил, перевіреним концепціям. Експерти рекомендують людям цього знаку Зодіаку не ризикувати. Дорогі покупки бажано робити 4 жовтня або відкласти все до неділі.

Терези

Це ідеальний час для виправлення минулих помилок. Експерти рекомендують займатися отриманням нових знань. Це дуже добре позначиться на підвищенні доходів в майбутньому.

Скорпіон

На цьому тижні не можна гнівити Всесвіт за невдачі. Варто шукати вади в собі самих і працювати над ними. Бійтеся в цей період неробства і зневіри. Все це може знищити зачатки фінансового успіху.

Стрілець

На цьому тижні трапляться цікаві зміни в свідомості, з’являться нові фінансові ідеї. Дотримуйтесь плану і пам’ятайте про доцільність своїх дій.

Козеріг

Безліч непередбачуваних і некерованих подій на цьому тижні будуть нейтральними для фінансової сфери. Пам’ятайте, що їх економія грошей буде не такою важливою, як економія часу.

Водолій

Експерти радять позбутися ілюзій. Дивіться на ситуацію тверезо і не поспішайте з прийняттям рішень. Дорогі покупки поки краще відкласти.

Риби

На цьому тижні не варто вирушати у відрядження і витрачати на це гроші і час. Позитивний настрій буде дуже важливою умовою підвищення доходів і збереження фінансової удачі.