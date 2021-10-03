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Любовний гороскоп на тиждень: Тельцям варто уникати неприємних особистостей, а Стрільцям — перестати критикувати коханих

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Любовний гороскоп на тиждень Новина оновлена 03 жовтня 2021, 22:50
Любовний гороскоп на тиждень

Астрологічний любовний прогноз на тиждень для всіх знаків Зодіаку з 4 по 10 жовтня 2021 року

Астрологи дали поради як отримати успіх у протилежної статі або налагодити існуючі відносини. Намагайтеся дотримуватися порад зірок і планет. Вони підкажуть, як зберегти почуття, зміцнити або знайти їх, якщо ви все ще перебуваєте в пошуках другої половинки.

Овен

В любовній сфері будуть переважати гармонія і любов. На цьому тижні Овнам варто бути ближче до рідних людей, щоб отримати від них емоційну підтримку.

Телець

Експерти рекомендують Тельцям частіше прислухатися до своєї інтуїції. На цьому тижні необхідно уникати спілкування з неприємними вам людьми.

Близнюки

На любовному фронті у невільних Близнюків повний штиль. Зірки наділять людей цього знаку Зодіака особливим шармом, тому вони стануть ще більш привабливими в очах протилежної статі.

Рак

На цьому тижні одинакам не варто гнатися за новими відчуттями. Ракам, які вже знаходяться у відносинах, буде корисно більше проводити час зі своєю другою половинкою.

Лев

На цьому тижні постарайтеся не переходити нікому дорогу і нікого не засмучувати. Представники даного знаку, які знаходяться в пошуках щастя, зможуть знайти ключ до серця того, кого вони вже давно мріяли підкорити.

Діва

Одиноким Дівам потрібно діяти рішуче і відкрито. Сімейних людей знаку чекає час любовних протистоянь.

Терези

Експерти рекомендують не забувати про впевненість в собі. Привертати увагу протилежної статі можна за допомогою яскравих тонів в одязі, посмішки.

Скорпіон

Ревнощі Скорпіона може змусити його партнера відсторонитися або взяти паузу у відносинах. Подумайте, кого ви хочете бачити поряд з собою, і тоді позитивний результат не змусить себе довго чекати.

Стрілець

Експерти радять відмовитися від критики на адресу другої половинки. Такі ініціативи вкрай небезпечні і можуть призвести до розлучення.

Козеріг

Козерогів на цьому тижні нічні світила і планети можуть звести з тим, з ким їм судилося бути разом. Навіть нерозділене кохання буде корисним, адже воно допоможе відкрити новий шлях у творчості.

Водолій

Водоліям експерти настійно рекомендують знизити градус егоїзму. Одиноким Водоліям варто пам’ятати — чим більше ми намагаємося, тим гірше ефект.

Риби

Нічні світила допоможуть людям цього знаку Зодіака привнести у відносини нові почуття. Енергія зірок і планет допоможе позбутися від конфліктів, непорозумінь і рутини.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Астрологія
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