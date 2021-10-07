Гороскоп на 7 жовтня: Терезам варто зайнятися спортом, а Водолії можуть поекспериментувати з іміджем
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Астрологічний прогноз на четвер, 7 жовтня 2021 року
"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.
Овен (21 березня — 20 квітня)
Не слухайте свій внутрішній голос, він буде схильний до помилок як ніколи.
Телець (21 квітня — 21 травня)
Непоганий день з точки зору роботи і ділового спілкування. Крім того, він відмінно підходить для розв'язання фінансових проблем.
Близнюки (22 травня — 21 червня)
Дуже вдалий день для покупок і укладення угод, довгострокових контрактів. Можна відновити відносини з давніми діловими партнерами
Рак (22 червня — 22 липня)
Хороший день для того, щоб відвідати злегка забутих друзів або родичів.
Лев (23 липня — 23 серпня)
Прекрасний час для спілкування з членами сім’ї, чиї увага і турбота сьогодні будуть вам дуже приємні. Ймовірно розв'язання фінансових проблем.
Діва (24 серпня — 23 вересня)
Час "піджимає", так що слід зібратися з духом і почати швидко працювати. Докладіть усіх зусиль до того, щоб швидкість не дуже сильно вплинула на якість.
Терези (24 вересня — 23 жовтня)
Цей день добре підходить для поїздок, подорожей, здійснювати які ви будете з близькими людьми. Чи піде на користь активний відпочинок, заняття спортом.
Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)
Якщо вам доведеться зіткнутися з проблемою вибору, можете бути спокійні — ви не помилитеся. Тільки не дозволяйте нікому впливати на свою думку.
Стрілець (23 листопада — 21 грудня)
Не виключені проблеми в сім’ї; наберіться терпіння і займіться їх рішенням.
Козеріг (22 грудня — 19 січня)
Сьогодні ви не зможете поскаржитися на непотрібність. Можливо комусь навіть доведеться відмовити, в іншому випадку ви і зовсім виб’єтеся з сил.
Водолій (20 січня — 19 лютого)
День підходить для експериментів з іміджем, оновлення гардероба.
Риби (20 лютого — 20 березня)
Вдалий день для розвитку важливих проєктів, найбільш значні успіхи будуть досягнуті завдяки своєчасному прояву ініціативи, наполегливості і цілеспрямованості.
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