Гороскоп на 7 жовтня: Терезам варто зайнятися спортом, а Водолії можуть поекспериментувати з іміджем

Астрологічний прогноз на четвер, 7 жовтня 2021 року

"Телеграф" публікує гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 7 жовтня, в якому розповість, які сюрпризи приготували зірки і що радять астрологи, щоб уникнути неприємностей у цей день.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Не слухайте свій внутрішній голос, він буде схильний до помилок як ніколи.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Непоганий день з точки зору роботи і ділового спілкування. Крім того, він відмінно підходить для розв'язання фінансових проблем.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Дуже вдалий день для покупок і укладення угод, довгострокових контрактів. Можна відновити відносини з давніми діловими партнерами

Рак (22 червня — 22 липня)

Хороший день для того, щоб відвідати злегка забутих друзів або родичів.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Прекрасний час для спілкування з членами сім’ї, чиї увага і турбота сьогодні будуть вам дуже приємні. Ймовірно розв'язання фінансових проблем.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Час "піджимає", так що слід зібратися з духом і почати швидко працювати. Докладіть усіх зусиль до того, щоб швидкість не дуже сильно вплинула на якість.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Цей день добре підходить для поїздок, подорожей, здійснювати які ви будете з близькими людьми. Чи піде на користь активний відпочинок, заняття спортом.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Якщо вам доведеться зіткнутися з проблемою вибору, можете бути спокійні — ви не помилитеся. Тільки не дозволяйте нікому впливати на свою думку.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Не виключені проблеми в сім’ї; наберіться терпіння і займіться їх рішенням.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Сьогодні ви не зможете поскаржитися на непотрібність. Можливо комусь навіть доведеться відмовити, в іншому випадку ви і зовсім виб’єтеся з сил.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

День підходить для експериментів з іміджем, оновлення гардероба.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Вдалий день для розвитку важливих проєктів, найбільш значні успіхи будуть досягнуті завдяки своєчасному прояву ініціативи, наполегливості і цілеспрямованості.